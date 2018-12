Kevesen tudták megverni a dollárt

Erős éve volt az amerikai fizetőeszköznek, a pár szerény felülteljesítő pénznemhez képest számos valuta szenvedett el komoly árfolyamveszteséget a dollárral szemben 2018 során. A forintnak nincs jó éve, de jövőre javíthat.

Erős éve volt az amerikai dollárnak, 2018-ban csupán pár nemzeti fizetőeszköz tudott erősödni vele szemben, és azok is mindössze néhány százalékkal. A maroknyi felülteljesítő közül a Seychelle-szigetek hivatalos pénze, a seychelle-i rúpia érdemelte ki a „fő dollárverő” címet idén, amely idén 2,9 százalékkal erősödött az amerikai valutával szemben. Hasonló mértékben értékelődött fel az albán lek (2,8 százalék).

A komolyabb gazdasággal bíró országok pénzei közül csak az ukrán hrivnya és a japán jen tudta megverni a dollárt. Előbbi 2,7 százalékkal, utóbbi 2,1 százalékkal ért többet év végén a dollárhoz képest január elejéhez mérten.

Mellettük még a kenyai schilling tudott legalább egy százalékkal közelebb kerülni az amerikai pénzhez.

A pár szerény felülteljesítő pénznemhez képest számos valuta szenvedett el komoly árfolyamveszteséget 2018 során. A hiperinflációtól sújtott venezuelai bolívárt figyelmen kívül hagyva

az év legnagyobb vesztese a szudáni font, amely december végére 85 százalékkal értékelődött le a dollárral szemben.

Az argentin peso értéke felére zuhant vissza, és a harmadik legnagyobb esést elkönyvelő angolai kwanza is lényegében lefelezte magát. Drámai évet zár a török líra is, amely 28 százalékot veszített idén az értékéből. Az év folyamán „elégett” a pakisztáni rúpia és a libériai dollár értékének ötöde is.

Pénznem Árfolyamveszteség a dollárral

szemben (százalék) szudáni font 85 argentin peso 51 angolai kwanza 46 török líra 28 pakisztáni rúpia 21 libériai dollár 20 haiti gourde 17 orosz rubel 17 tunéziai dínár 17 zambiai kwacha 16

A világgazdaság szempontjából is meghatározó országok pénzei közül nagyot gyengült az orosz rubel (17 százalék), a brazil reál (14,5 százalék), az iráni riál (14,2 százalék) de a dél-afrikai rand is (13,9 százalék).

A nagy árfolyamveszteség általában a negatív globális hangulat és a helyi gazdaságok egyensúlyhiányának kombinációjából adódik. A legnagyobb esést elszenvedő országok érzékenyek a külföldi tőke kiáramlására. Szélsőséges esetben a külföldi tőke menekülése együtt jár a helyi pénz meredek gyengülésével

– mondta el a Világgazdaságnak Miroslav Novák, az akcenta.cz elemzője.

Törökország esetében a külső sérülékenységet a magas folyó fizetési mérleg hiány, erős negatív nettó befektetési pozícióval és a külföldi hitelezők felé fennálló rövid lejáratú adósság magas aránya is fokozza. Ha ehhez hozzávesszük a politikai kockázatokat és a feltörekvő piacok iránti negatív hangulatot, már adottak is egy tökéletes vihar összetevői, amin nagyon nehéz megállítani – érzékeltette a török líra zuhanásának okait Novák.

Az argentin fizetőeszköz süllyedésének oka a szakember szerint szintén a külső sérülékenységből következik, ami belső pénzügyi kockázattal – magas költségvetési hiánnyal – párosul. Emellett Argentína is azon országok közé tartozik, ahol a valutaválságok rendszeresen felütik a fejüket.

A jövő év lehetséges vesztesei és nyertesei

2019-ben is azon országok valutái lehetnek a legrizikósabbak, melyek az argentin és a török gazdasághoz hasonló gazdasági és pénzügyi kihívásokkal küzdenek. A peso és a líra 2018 után a következő év vesztesei között is ott lehet.

Jövőre változhat a helyzet a dollár háza táján az elemző szerint.

Egyre inkább meg vagyok róla győződve, hogy az erős amerikai dollár ciklusa véget ér 2019-ben. Az első negyedévben ugyan még támaszkodhat a magasabb amerikai kamatokra és a globális kockázati hangulatra, az év második fele azonban kedvezőtlen lehet a dollár számára

– véli Novák. A Fed közel áll a semleges kamatszinthez, az Egyesült Államok pedig a jelenlegi gazdasági ciklus csúcsán van – tette hozzá.

Mindezek következtében az elemző az amerikai dollár gyengülésére számít 2019-ben minden fontosabb valutával szemben. A következő években a dollár/euró árfolyam fokozatosan a semleges, 1,3 szint felé közeledhet majd Novák szerint.

A jövő évnek a régiós pénznemek lehetnek a nyertesei, mivel a forint, a cseh korona és a lengyel zloty is profitálhat a pénzügyi piacok kockázati érzületének javulásából, az erős gazdasági mutatókból és a fokozatos monetáris szigorításokból – hangsúlyozta az akcenta.cz elemzője.

Nincs jó éve a forintnak, de jövőre javíthat

A magyar fizetőeszköz 2018-ban nem könyvelhet el sikeres esztendőt, a forint a dollárhoz és az euróhoz képest is gyengült.

Az euró az idei évet 309,57 forintos középárfolyamon kezdte, 2018 utolsó munkanapján, december 28-án pedig 321,51 forinttal zárt. Az európai fizetőeszköz tehát közel tizenkét forinttal drágult egy év alatt,

a forint 2,9 százalékkal gyengült az euróhoz képest.

Az uniós pénz árfolyama ennél jóval nagyobb sávban mozgott idén: a forint július másodikán negatív történelmi rekordot döntve 330,4 forinton zárt, a legerősebb pedig január 5-én volt, ekkor 308,33 forintot kértek egy euróért.

A dollár 256,46 forintos árfolyamról indult 2018-ban, december végén pedig 280,94 forintot ért az amerikai fizetőeszköz, amely így 24,5 forintot drágult az esztendő folyamán,

a forint tehát 8,7 százalékot veszített értékéből a dollárral szemben.

Az amerikai fizetőeszközért november 28-án kérték a legmagasabb árat, 287,49 forintot, a legolcsóbb pedig február 2-án volt, ekkor 247,76 forinton jegyezték a dollárt.

A második negyedév kulcsfontosságú volt a forint számára, a hazai fizetőeszköz ebben a periódusban komoly veszteségeket szenvedett el az euróval és az amerikai dollárral szemben is.

Az értékcsökkenés elsősorban külső okokra vezethető vissza az akcenta.cz elemzője szerint, a belső tényezők csak kisebb szerepet játszottak ebben.

A gyengülés fő oka a pénzügyi piacok romló hangulata volt, amely negatív hatást gyakorolt a feltörekvő piacok valutáira, köztük a forintra is. Míg az euróval szemben az év második felében valamelyest javítani tudott a forint, addig a dollárral szemben lassú, fokozatos leértékelődéssel folytatta pályáját a magyar fizetőeszköz.

Bár 2018 semmiképpen sem nevezhető a forint évének, jövőre ugyanakkor fordulhat a széljárás. A Világgazdaságnak nyilatkozó szakértő ugyanis 2019-ben fokozatos forinterősödést vár a dollárral és az euróval szemben is.

Úgy vélem, hogy a globális gazdasági kockázatok enyhülni fognak, az MNB pedig elkezdi normalizálni monetáris politikáját

– mondta Miroslav Novák. A szakember

az eurót a 310-320 forintos sávba várja 2019 legnagyobb részében,

a dollárral szemben pedig lépcsőzetes forinterősödésre számít a jövő év második negyedévétől, egészen a 250 forintos szintig.

A következő év során tehát a 2018-as év eleji szint környékére erősödhet vissza a hazai fizetőeszköz.