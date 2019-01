Pénteken is folytatódott a lej gyengülése, a román fizetőeszköz újabb történelmi mélypontra került az euróval szemben.

A Román Nemzeti Bank egy eurót 4,7684 lejen jegyzett, ami 0,17 százalékkal több szerdához képest. Csütörtökön nemzeti ünnep volt Romániában és munkaszüneti nap, ezért a román jegybank nem közölt árfolyamot. Elemzők szerint a pénteki gyengülés azzal áll összefüggésben, hogy csütörtökön nem volt kereskedés.

Ugyanakkor az idén ez már a tizenegyedik történelmi mélypont a lej számára az euróval szemben, így a héten átlépte a pszichológiai határnak tekintett 4,70 lejt is. Elemzők nem tartják kizártnak, hogy az európai valuta akár a 4,80 lejt is eléri hamarosan.

A lej idei gyengülését elemzők szerint több tényező idézte elő. Az egyik a kereskedelmi bankok aktíváira kivetett adó, amelyet a román kormány tavaly év végén fogadott el anélkül, hogy konzultált volna a pénzintézetekkel. A bankárok követelték a rendelet hatályon kívül helyezését, de a Román Nemzeti Bank (BNR) is élesen bírálta a rendelet tartalmát. Elemzők szerint emellett az is rontja Románia hitelét a befektetők szemében, hogy még nincs elfogadva az idei állami költségvetés, emellett az import és a folyó fizetési mérleg hiánya is gyorsan nő.

A bukaresti kormány fő erejét képező Szociáldemokrata Párt (PSD) a román jegybankra hárította a felelősséget. Rámutattak, hogy az árfolyam ellenőrzésére csak a nemzeti banknak vannak eszközei, és úgy vélték, hogy a 36,8 milliárd euró tartalék lehetővé teszi, hogy a BNR közbelépjen és megállítsa a lej gyengülését.