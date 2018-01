Egzotikus út – ötvenmilliós kórházi számla

Bár télen a síbalesetek költ-ségeivel rémítgetnek a biztosítók, az ilyenkor ugyancsak aktív egzotikus utakon jóval magasabb lehet a károk összege. A Vienna Life szakembere szerint ezeken az utakon az asszisztenciaszolgáltatás színvonala is fontos lehet.

A téli szezonban a biztosítók rendre a síbalesetek után szükségessé váló hegyi és/vagy helikopteres mentések egy-kétmilliós kiszámlázott költségeivel ijesztgetik és az utasbiztosítások megkötésére biztatják az útnak indulókat. Jogosan, hiszen a pályán tett rossz mozdulat után könnyen szükség lehet ilyen beavatkozásra. De a tél nemcsak a síutak, hanem az egzotikus utazások ideje is, s egy ilyen úton bekövetkező baleset esetén a számla végösszege többszöröse lehet a helikopteres mentés költségének.

Szabó Tamás, a Vienna Life Biztosító Zrt. utasbiztosítási üzletágának vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy ilyen távolságok mellett a beteg hazaszállításának költsége önmagában többmilliós tétel – Floridából legutóbb 26 millió forintba került a hazaszállítás. Meglehet, hogy még mindig ez volt az olcsóbb megoldás, hiszen az egyébként szövődményes tüdőgyulladásban szenvedő idős beteg átmeneti kezeléséért 49 millió forintot számlázott ki az ellátó kórház.

Korábban mindenki arról beszélt, hogy az Egyesült Államokban kiváltképp, de az amerikai kontinensen általában az egészségügyi ellátás árai horrorisztikusak, ám a szakember szerint már Ázsiában is drága lehet az ellátás. A felkapott thaiföldi üdülőhelyen, Pattayán hétmillió forintot mutatott az a számla, amelyet a beteg perforáltvakbél-műtétje után állított ki a helyi kórház.

Szabó Tamás szerint szerencsére a távoli országokba ma már ritkán indulnak biztosítás nélkül az utasok, ám néhány dologra a biztosítást kötőknek is figyelniük kell. Míg Európában megteszi az alapbiztosítás, a távoli földrészekre utazóknak érdemes a biztosítók topmódozatai közül választaniuk – ezek sok esetben például limit nélkül vállalják magukra az orvosi ellátások költségét. A magasabb szintű biztosítás a csomagok sérülésére, elvesztésére, késésére is magasabb fedezetet nyújt, márpedig az egzotikus utak általában legalább egy repülős átszállást tartalmaznak.

A Vienna Life szakembere szerint az egzotikus túrák esetében kiemelten fontos az asszisztenciaszolgáltatás is. Fontos a megfelelő helyi kapcsolat – erről az a kambodzsai út során bélvérzést kapó ügyfél mesélhetne, akit a megfelelő transzfúzió hiányában a helyi kórházban nem tudtak ellátni, amire a biztosító a helyi partnereken keresztül megszervezte a beteg mentőrepülős szállítását, majd az ellátását egy bangkoki kórházban – a számla 4,5 millió forintot mutatott.

Fontos lehet az is, hogy a biztosítás megfelelő jogvédelmi fedezetet tartalmazzon, hiszen egy vétlen esetből is hatósági eljárás, bírósági ügy lehet, ahol szintén fontos a helyi szabályok ismerete – a jogi képviselet díja is milliós tétel lehet.

Végül Szabó Tamás arra figyelmeztet, hogy az utazók előzetesen mérjék fel, vállalkoznak-e útjukon valamilyen extrém sportra – például búvárkodásra, siklóernyőzésre. Ha igen, érdemes olyan speciális utasbiztosítást kötniük, amely eleve tartalmazza az ilyen esetekre szóló biztosítási védelmet. Bár az attrakciókat szervezők sokszor a helyszínen ajánlanak biztosítást, az ott megkötött szerződés felté-teleit sokkal nehezebb a csoport indulása előtt pár perc alatt átnézni. Így esetleg csak később derül ki, hogy a fedezet nem megfelelő vagy nem elégséges. Ráadásul a magyar (sokszor még az angol) nyelvű asszisztenciát is elfelejtheti az ember.