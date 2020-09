Egyre több pert nyernek a svájci frank hitelesek Lengyelországban

Növekszik az olyan jogi eljárások száma a lengyeleknél, amelyek a svájci frank alapú jelzáloghiteleknél az elszabadult devizaárfolyamok miatti költségnövekedések jogszerűségét vitatják. Noha pillanatnyilag kevés csoportos per folyik, a lengyel bankok céltartalékokat képeztek a lehetséges veszteségeik áthidalására.

A Moody’s jelentése szerint a lengyel bankok számára nagy kockázatot jelentenek a svájci frankban adott jelzálogkölcsönök, mivel egyre több ügyfél fordul bírósághoz vitatva a havi törlesztőrészletek lengyel zlotyra történő átszámításához használt devizaárfolyamok jogszerűségét.

A bírósági határozatok ráadásul egyre növekvő arányban a hitelfelvevők számára hoznak kedvező döntéseket, ez pedig újabb ügyfeleket ösztönöz arra, hogy perelje bankját.

A ma közzétett állásfoglalásában a Moody’s éppen ezért arra a következtetésre jutott, hogy a régi svájci frankban denominált jelzálogkölcsönökhöz kapcsolódó esetleges veszteségek fedezése csökkenti a lengyel bankok nyereségét, ami a koronavírus-járványhoz kapcsolódó további hitelveszteségek miatt egyes bankokat jelentősen megterhelhet.

A vitatott jelzálogkölcsönök mennyisége jelenleg még alacsony, egyelőre bankonként néhány millió zlotyról van csak szó, szemben azzal a több milliárddal, amelyet a pénzintézetben a mérlegükben kimutatnak, és pillanatnyilag kevés csoportos per folyik. Hozzá kell azonban tenni, hogy az Európai Bíróság 2019. októberi, elsősorban a hitelfelvevő érdekeit védő döntését követően, a varsói kerületi bíróság is egyre nagyobb számban a hitelfelvevők javára dönt, és töröli a svájci frankban indexált jelzálogkölcsönöket.

A bankok vesztesége azonban ezekben az esetekben sem pontosan meghatározható, mivel a pénzintézet és a hitelfelvevők közötti végső pénzügyi elszámolás éveket vehet még igénybe. Emellett általános becslést is nehéz készíteni, hogy milyen veszteségekkel számolhatnak a bankok, mivel az egyes jelzálogkölcsönök veszteségeinek mértéke a szerződés konkrét részleteitől, valamint a bírósági határozat értelmezésétől is függ. Ráadásul arra is csak valószínűség számítás alapján lehet következtetni, hogy a hitelfelvevő egyáltalán jogi lépéseket tesz-e – fejtette ki Melina Skouridou, a Moody’s alelnöke.

Mindazonáltal ezt a dinamikát elismerve és a jövőbeni veszteségekre való felkészülésként a lengyel bankok modelleket dolgoznak ki a lehetséges veszteségeik megbecsülésére, és céltartalékokat hoztak létre 2019-ben és 2020 első felében.

A Moody’s is készített egy ilyen modellt.

Eszerint a bank potenciális vesztesége elsősorban attól függ, hogy a bíróság felmondja-e a szerződést, vagy fenntartja és megváltoztatja a feltételeket. A második esetben a hitelfeltételek két módon alakulhatnak: (1) a svájci frank kölcsönt helyi valutára váltják, és a zloty jelzáloghitelekre érvényes kamatot számolnak fel, így a bankok veszteségei a Moody’s számításai szerit átlagban 16 százalék körül lesznek, vagy (2) fenntartják a svájci frank hitelekre felszámított lényegesen alacsonyabb kamatokat, mely átlagban 41 százalék veszteséget okoznának. (A veszteséget egy 30 évre szóló, 2008 januárjában felvett jelzáloghitelre számították ki.) A hitel törlése esetén a banknak okozott veszteség nem becsülhető meg, bár feltételezni lehet, hogy a hitelfelvevő visszatérítené a tőkét, és megtérítené a banknak a pénz egy bizonyos időértékét.

A Moody’s számításai szerint a legtöbb minősített lengyel bank képes lenne elviselni az első forgatókönyv szerinti veszteséget egy-két év alatt. Az ország vezető bankjai a Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski S.A., a Bank Polska Kasa Opieski S.A. és a Santander Bank Polska S.A. meg tudnának birkózni a 2. forgatókönyv szerint veszteséggel is kétéves vagy annál rövidebb időn belül, a felhalmozott céltartalékokat figyelembe véve. A sérülékenyebb bankoknak azonban, mint az mBank S.A. , a Bank Millennium S.A. és a Getin Noble S.A. ehhez két évnél jelentősen hosszabb időre lenne szükség. A leggyengébb minősítésű Getin Bank számára bármelyik forgatókönyv vesztesége túl jelentős, és belátható időn belül nem lenne képes nyereségesség fenntartása mellett feldolgozni.

A bírósági határozatok hitelfelvevő számára előnyös dinamikája azonban megváltozhat,

és az ítéletek ismét kedvezőbbek lehetnek a bankoknak. Ennek alapja lehet az Európai Bíróság egy későbbi, nem kötelező erejű ítélete, amelyet egy hasonló romániai vita kapcsán hozott. Ez a döntés kedvezőbb volt a bankok számára, lehetővé téve a tisztességtelen feltételek megszüntetését a hitel felmondása nélkül. Ez és az ehhez hasonló döntések a Moody’s szerint kiegyensúlyozottabb megoldások felé terelhetik a lengyel bíróságokat is.