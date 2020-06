Erős a kínálat lakáshitelekből

A kínálati oldalt nem különösebben tépázta meg a járványhelyzet, ami a lakáshiteleket illeti: jelenleg is minden jelentősebb hazai szereplőnél fut valamilyen akció. Leginkább egyes kezdeti költségeket engednek el a bankok, vagy kamatkedvezményt ajánlanak az ügyfeleknek.

A járványhelyzet ellenére is nagyon színes a kínálat a lakáshitelpiacon, a nagyobb szereplők honlapjain található tájékoztatók szerint minden jelentősebb szereplő tart érvényben akciókat. Ennek nyilván szezonális okai is vannak, emellett a hitelintézetek feltehetően bíznak abban, hogy a járványhelyzet enyhülésével az ügyfelek érdeklődése is növekszik.

Az érvényben lévő akciós ajánlatok két fő elven alapulnak. Az egyik a kezdeti költségek egy részét érinti: a legtöbb nagy szereplő elengedi, illetve átvállalja az olyan tételeket, mint a földhivatali ügyintézés költsége, az értékbecslés vagy a közjegyző díja. A költségek átvállalásánál is beiktatnak azonban korlátokat a bankok, így például az értékbecslés díjának elengedése rendszerint egy ingatlanra vonatkozik, miközben a közjegyzői díjnál is többnyire 40-50 ezer forintban maximálják az átvállalt összeget. (A kezdeti költségek egy részének átvállalásához több szereplőnél a helyben történő számlavezetés is feltétel.)

A másik fő irányt a kamatkedvezmények képezik a szolgáltatóknál: értelemszerűen az ügyfélnek itt is az előírt feltételeket kell teljesítenie. Ezek vonatkozhatnak például az adott banknál történő számlavezetésre, az aktív számlahasználatra vagy a havonta jóváírt összegre, de befolyásolhatja az elérhető kamatkedvezmény mértékét a kamatperiódus hossza vagy maga a választott konstrukció.

Az első negyedév egyébként egyáltalán nem alakult rosszul a lakáshitelpiacon: a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint január és március között 235,9 milliárd forint értékben kötöttek új szerződéseket a háztartások, ami 16 százalékos növekedés az egy évvel korábbi mennyiséghez képest.

