Megnyugtatott mindenkit a jegybank: nem nő a törlesztőrészlet

A törlesztési moratórium alatt senkinek sem kell számolnia váratlan tehernövekedéssel. Az ügyfelek bizonytalanságával, leendő „bajjal” riogató értelmezések tévesek. Az MNB és a bankok minden lehetséges kommunikációs fórumon tájékoztatják a fogyasztókat a fizetési stop feltételeiről.

A törlesztési moratórium nagy előnye, hogy nem csak átmeneti könnyebbséget ad az ügyfeleknek a – sokuknak a vírus miatti munkahelyi/családi változások nyomán a mentőövet jelentő – 9 hónapnyi törlesztési stoppal, de utána is garantálja a kiszámítható törlesztőrészletet. A moratórium miatt ugyanis 2021-től senkinek nem nőhet a havi törlesztője (ez csak a változó kamatozású hitelnél módosulhat, amihez nincs köze a moratóriumnak).

A fizetési stop alatti időszakban felgyűlő kamatokat nem csapják a tőketartozáshoz, vagyis nem lesz kamatos kamat.

A kamatok teljesítésére az ügyfél hitelének futamideje hosszabbodik meg automatikusan, de úgy, hogy az önmagában nem jelent növekvő havi terhet, és a moratórium végén előre látható a lefutása.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) számításai szerint még egy jelentős, 10 millió forint tőketartozású, 4,5 százalékos THM-es, 10 éves hátralévő futamidejű lakáshitelnél is csak 5 hónappal nyúlik meg a futamidő a kamatok teljesítésére. Cserébe az ügyfél a veszélyhelyzetben kap azonnali segítséget úgy, hogy 70 ezer forint előnye lesz amiatt, mert pénzét a törlesztés helyett most másra tudja használni (nem kell pl. feltörni megtakarításait sem).

A törlesztési moratórium igénybevétele (vagy éppen a fizetés folytatása) ráadásul nem egyszeri, visszavonhatatlan döntés.

A moratóriumot idén év végéig bármikor választhatja az ügyfél, ha élethelyzete kedvezőtlenebbé fordulna. A törlesztés felfüggesztése jelzés erről a banknak, de – különösen, ha csoportos beszedési megbízással történik a törlesztők levonása – érdemes döntésünkről tájékoztatni is a hitelnyújtót (pl. telefonos ügyfélszolgálaton). Ugyanígy bármikor lehetőség van folytatni az abbahagyott törlesztést is, ezt viszont – ha a bank emeli le a törlesztőrészletet – mindenképp jelezni kell hitelintézetnek.

Az MNB a törlesztési moratórium kezdetétől aktív kommunikációs kampányt folytat a hiteladósok tájékoztatására.

A jegybank honlapján a moratóriumról Kérdések és válaszok menüpontot, illetve a járvány miatti összes pénzügyi intézkedés – így a moratórium – jellemzőit összefoglaló külön alhonlapot hozott létre.

A jegybanki munkatársak 8 szakmai cikket jelentettek meg az ország legnagyobb portáljain a fizetési stop jellemzőiről, és folyamatosan rendelkezésre állnak az újságírók részére is. Az MNB Ügyfélszolgálata június elejéig kb. 1200 ügyfélmegkeresésre adott tájékoztatást a moratórium és a további pénzügyi intézkedések jellemzőiről. Június 8-tól újra akár személyesen is elérhetők a megyeszékhelyeken a Pénzügyi Navigátor tanácsadó irodák is, ők is szívesen adnak információt a moratórium jellemzőiről.

A pénzügyi intézmények is aktívan tájékoztatnak a moratóriumról, ezt az információnyújtást pedig a jegybank folyamatosan ellenőrzi. Ennek keretében az MNB eddig 30 bank honlapján közel 550 oldalnyi ügyféltájékoztatót tekintett át, s 146 felszólítást küldött el e banki honlaptartalmak korrigálására.

A moratórium iránti bizalmat jelzi, hogy június elejéig több millió adós döntött a hiteltörlesztési moratórium igénybevétele mellett és élvezi annak előnyeit ebben a nehéz gazdasági helyzetben.