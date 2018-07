FINANSZÍROZÁS A CSOK-igénylőknek nincs módjuk igénybe venni a tulajdonjog-fenntartásos konstrukciókat

Rizikós védelem a lakásvásárlóknak

A lakásépítések csúszásának és a hitelkamatok prognosztizált emelkedésének, sőt egyes nézetek szerint a 2020-tól érvényes áfaemelés hatásának a kivédését is segítheti, hogy a bankok mind nagyobb része hajlandó az eladó tulajdonjogának fenntartásával történő lakásvásárlási szerződésekre is hitelt folyósítani. A konstrukció nagyfokú vevői kockázatot hordoz, több banknál ezért úgy vélik, főként olyan esetben érdemes ezt a megoldást választani, ahol magát a projektet is ugyanaz a bank hitelezi.