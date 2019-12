Spórolni lehet a hitelkiváltással

A forintosított lakáskölcsönök kiváltásával akár milliókat is megtakaríthatnának az érintett adósok, de még a rögzített törlesztőrészletre váltással is jóval kevesebbet kell visszafizetniük a banknak – derül ki a Világgazdaság számításaiból.

A rövid kamatperiódusú lakáshitelek kiváltásával az átlagos ügyleti kamat 5,53 százalékról 2,85 százalékra eshet a Magyar Nemzeti Bank (MNB) statisztikája szerint. A Világgazdaság kalkulációi azt mutatják, hogy tízmillió forintos tartozás és 15 év hátralévő futamidő mellett a hitelkiváltással havonta 13,5 ezer forintot takaríthatnak meg az ügyfelek, ez a teljes futamidő alatt 2,4 millió forint is lehet, ami még a kölcsön lecserélési költségei mellett is tetemes. A tíz évnél hosszabb kamatperiódusú lakáshitelekkel is lehet spórolni, a kamatuk ugyanis 4,52 százalékos, szemben a már meglévő, változó kamatozású kölcsönök 5,53 százalékával.

A fenti példában e váltással havi ötezer forint takarítható meg, ez 15 év alatt 948 ezer forint.

A meglévő, rövid kamatperiódusú lakáshitellel rendelkezők között igen nagy a volt devizahitelesek aránya. Igaz, a kölcsönöket forintosították, a kamatfelárat pedig az akkori viszonyok szerint alakították ki, amelyek igazodtak a hitel felvételkori kamatszintjéhez. A mostani banki kínálatban a kamatfelárak jellemzően alacsonyabbak a forintosításkor (2015-ben) megszokottnál, így lehet mintegy 2,68 százalékponttal kisebb a változó kamatozású hitelek kamata, mint a már meglévő kölcsönöké.

Az MNB szerint ez a kamatkörnyezet még legalább öt, de akár hét évig is fennmarad, e helyzetre egyfajta új normaként tekintenek a magyar jegybankárok.

A tartósan alacsony kamatkörnyezet a változó kamatozású hitelek lehetőségeit erősíti áttételesen, noha a magyar jegybank korábban arra törekedett – és ez meg is valósult –, hogy az új lakáscélú kölcsönök túlnyomó többségét a lehető leghosszabb kamatperiódussal vegyék fel az ügyfelek. A hosszú távú rögzítés ugyan felárral jár, de kiszámíthatók lesznek a törlesztőrészletek, és a bankközi kamatok váratlan emelkedése miatt sem nőnek.

A teljes cikket a Világgazdaság keddi számában olvashatja!