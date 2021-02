Szinte minden bank beszáll a felújítási programba

Heteken belül szinte valamennyi lakossági bank megjelenik a felújítási hitelek piacán – a hitelelbírálás a jelzáloghitelekéhez hasonlatos lesz. A konstrukciók futamidőben és kölcsönösszegben lehetnek eltérők. A bankok havonta hívhatják le a kedvezményes és a piaci kamat közötti kamattámogatást.

A február elsejei indulástól öt pénzintézetnél – Erste Bank, Gránit Bank, K&H Bank, OTP Bank, Takarékbank – érhető el a januárban debütált Otthonfelújítási program keretében az állami kamattámogatással segített, így maximum 3 százalékos kamatozású hitel. A Világgazdaság kérdésére válaszolva a Raiffeisen pár napon belüli indulást ígért, az UniCredit Bank tervei szerint február második felétől kínálják a konstrukciót, és az MKB-nál is dolgoznak a hitel mielőbbi bevezetésén. Meglepetésre a CIB a jelek szerint kimarad a konstrukcióból. A pénzintézet a kamattámogatott otthonfelújítási kölcsön alternatívájaként a meglévő szabad felhasználású, ingatlanfedezetes hitelét kínálja, ahol az igénybe vevők, ha igazoltan felújítás a céljuk, kamatkedvezményt kaphatnak.

A kölcsönt az Erste és a Takarékbank ügyfelei személyesen, a bankfiókban igényelhetik, ám előzetes tájékoztatást telefonon, e-mailben vagy például a Takarék VideoBankon keresztül is lehet kérni. A Gránit Banknál az elektronikus csatornák egyelőre szintén csak a tájékoztatásban segítenek, ám a hitelintézet szerint hamarosan náluk is újabb digitális megoldásokkal egyszerűsödik a hitelfelvétel. A K&H-nál ugyanakkor távhitelezés keretében már most is van mód otthonról, digitálisan igényelni a kölcsönt.

Miután az állam a kedvezményes hitel mellé utólag a számlákkal igazolt költségek felét, maximum 3 millió forintot támogatásként is elszámol, így

a kölcsön igénylésekor a banki hitelbírálathoz szükséges jövedelemigazolások mellett a jogszabályban előírt, a támogatáshoz szükséges dokumentumokat is csatolni kell.

(Az elszámolt költségek utáni támogatást – amelynek összegében az anyagköltség és a vállalkozói díj fele-fele arányban szerepelhet – a Magyar Államkincstár a folyósító bankhoz utalja, ezután a bank a támogatás összegével csökkenti a fennálló hitel tőketartozását.)

A CIB a támogatás betörlesztését egyszeri ingyenes, maximum 3 millió forintos előtörlesztéssel oldja meg. Azt, hogy a konstrukció vonzó lehet, jól mutatja, hogy a K&H felmérésére válaszolók 47 százaléka az Otthonteremtési program segítségével tervez lakásfelújítást az idén, 2 százalékukat kifejezetten a támogatás vinné rá arra, hogy – bár korábban nem tervezte – belevágjon valamilyen átalakításba.

A kölcsön igénylésével kapcsolatban a Takarékbanknál arra hívták fel a figyelmet, hogy

mivel jelzálogfedezetű hitelről van szó, és a konstrukció nagymértékben hasonlít a CSOK mellé igényelhető hitelekre, így az átfutási ideje is a CSOK-hitelekhez hasonlóan fog alakulni.

Az MKB, a K&H és az UniCredit közlése szerint is a piaci jelzáloghitelek igénylésének átfutási idejével kalkulálhatnak az ügyfelek.

A kölcsön maximum tízéves futamidőre igényelhető, így – maximális futamidő és maximális kihasználtság mellett – a havi törlesztőrészlet 58 ezer forintra tehető. Ugyanakkor a pénzintézetek eltérően határozzák meg az igényelhető minimális hitelösszeg és futamidő mértékét. Az OTP-nél például már 500 ezer forint hitel is igényelhető, a Takarékbank és a Gránit Bank 1 milliónál húzza meg az igénylés alsó határát, a K&H-nál pedig 2 millió a minimálisan igénylehető hitelösszeg. Ez utóbbi annak fényében meglepő, hogy épp a K&H volt az, amely megkérdezte az ügyfeleit arról, hogy mekkora összeget költenének lakásuk felújítására és korszerűsítésére, és a válaszok szerint az érintettek 31 százaléka 1–3 millió forint közötti összeget költene ilyen célra, míg 22 százalékuk 500 ezer és 1 millió forint közötti összeget költene, s csak 19 százaléknál érné el a felújítás költsége a 3-6 millió forintot.

A futamidő tekintetében a Takarékbanknál az ügyfél akár egyéves törlesztést is választhat, a többség ötéves minimális futamidővel ad kölcsönt, míg az OTP-nél hat év a minimális futamidő a Bankmonitor összegzése szerint.

Az induláshoz kötött akciók tekintetében nincsenek jelentős különbségek a jelzáloghitel-ajánlatokhoz képest.

Általánosnak mondható az értékbecslés díjának elengedése,

míg a közjegyzői költségeknek 50 ezer forintos összeghatárig történő utólagos visszatérítése is gyakori, a Gránit Bank – amely ez utóbbi kedvezményt nem nyújtja – azzal igyekszik vonzóbbá válni, hogy 20 ezer forintot jóváír az igénylő törlesztési számláján a március végéig benyújtott hitelkérelmek után.