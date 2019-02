Több mint harmincezer bedőlt devizahiteles kap levelet

Visszavásárolhatják a bankok által elvett otthonukat a Nemzeti Eszközkezelő ügyfelei. 32 ezren kapnak levelet, 60 napon belül kell rá válaszolniuk.

Az Országgyűlés korábbi döntésének értelmében

visszavásárolhatják a bankok által elvett otthonukat a Nemzeti Eszközkezelő (NET Zrt.) ügyfelei.

A NET Zrt. március 31-ig bezárólag minden érintettnek megküldi azt a tájékoztató levelet, amely személyre szólóan tartalmazza az adott ingatlanra vonatkozó kedvezményes visszavásárlás feltételeit. Az ügyfeleknek a kézhezvételtől számított 60 napon belül kell nyilatkozniuk arról, melyik konstrukciót választják – derül ki a NVTNM közleményéből.

A NET Zrt. elkezdte a levelek kiküldését azoknak, akik jogosultak kedvezményes feltételek mellett visszavásárolni ingatlanukat.

Mintegy 32 ezer ügyfél dönthet úgy, hogy egy összegben, a NET Zrt. által meghatározott kedvezményes áron, vagy kedvezményes részletvétellel kíván újra tulajdonosává válni korábbi otthonának.

Az ügyfelek természetesen dönthetnek úgy is, hogy nem vásárolják vissza az ingatlant és továbbra is bérlők maradnak változatlan bérleti díj megfizetése mellett. Bármelyik lehetőséget is választják, a legfontosabb, hogy arról – a megfelelő nyomtatvány aláírásával és visszaküldésével – mindenképpen nyilatkozzanak a tájékoztató átvételét követő 60 napon belül.

Azok, akik semmilyen nyilatkozatot nem küldenek vissza a megadott határidőig, a visszavásárlás lehetőségét elveszítik, és a jelenleg fizetett bérleti díjuk 2019. július 1-től a háromszorosára emelkedik.

Az ingatlan megvásárlását minden érintettnek érdemes megfontolnia. A vételár ugyanis megegyezik a NET Zrt. által az ingatlanért fizetett korábbi vételárral, csökkentve a bérlő által 2018. december 31-ig megfizetett lakbér összegével. Ezen felül egyösszegű vásárlás esetén a vételár – jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzése mellett – további kedvezménnyel csökkenthető. Ha az ingatlan Budapesten, a főváros agglomerációjában vagy megyei jogú városban helyezkedik el, a kedvezmény mértéke tizenöt százalék, más vidéki városban huszonöt százalék, egyéb településen harmincöt százalék. Az egyösszegű kedvezményes ajánlattal a bérlők közeli hozzátartozói is élhetnek.

Részletvétel választása esetén a havi részlet összegének meghatározása során a jelenlegi bérleti díj összegét veszik alapul – ez átlagosan 11 160 forint – azzal, hogy a részletek megfizetésének határideje nem haladhatja meg a 360 hónapot. A részletvétel tehát hosszú távon mindenképpen kedvezőbb konstrukció, mint bérlőnek maradni.

Az ingatlan visszavásárlását tovább segítik azzal, hogy a tulajdonszerzés kapcsán felmerülő anyagi és eljárási kötelezettségeket az állam viseli.

A NET programnak köszönhetően több mint 36 ezer otthont tudnak megvédeni, és mintegy 154 ezer ember menekült meg úgy a többmilliós hiteltartozástól, hogy továbbra is az otthonában maradhatott. A 2018 decemberében elfogadott törvényjavaslat lehetővé tette, hogy a programban résztvevő érintettek rendkívül kedvező feltételek mellett visszavásárolják ingatlanukat, így a bérlők ismét tulajdonosaivá válhatnak korábbi otthonuknak.

A kedvezményes visszavásárlás feltételeinek megteremtése újabb segítséget jelent a korábban bajba jutott devizahiteleseknek,

egyben része a kormány azon otthonteremtési intézkedéseinek, melyek célja, hogy minden ember saját otthonban élhessen.