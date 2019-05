Tovább csökkentek a lakáshitelek kamatai

Május elején is csökkentek a lakáshitelek kamatai a Bank360 havi kamatfigyelője szerint: márciusban tovább öntötték a lakáscélú kölcsönöket a bankok, brutális emelkedésről árulkodnak a jegybank számai – írja közleményében a szakportál.

Márciusban 76,34 milliárd forint értékben vettek fel a magyar háztartások jelzáloghitelt, 13 milliárd forinttal többet, mint egy hónappal korábban, az előző év azonos időszakához képest – 60,3 milliárd forint – pedig 16 milliárd forinttal többet, ami 26,6 százalékos növekedés – derül ki a jegybank legfrissebb statisztikáiból.

A Bank360 szerint továbbra is a biztonságosnak nevezett 1 éven túli kamatfixálású hitelek jelentős dominanciája érvényesül az újonnan felvett kölcsönöknél: a 76,34 milliárd forintos folyósításból mindössze 3,93 milliárd volt legfeljebb 1 éves rögzítésű, azaz az újonnan felvett lakáshitelek közel 95 százaléka volt márciusban hosszabb kamatperiódusú. Márciusban az új lakáshitelek kamatfixálásának hossza átlagosan 106 hónap volt.

Jelzáloghitelek: megkezdődött a tájékoztató kampány a váltásról A következő hónapokban 129 ezer, változó kamatozású jelzáloghitelt törlesztő ügyfél kap írásos tájékoztatást pénzügyi szolgáltatójától a hosszabb kamatperiódusú konstrukciókról. A levelek kiküldése ütemezett lesz.

A szakportál rendszeres kamatfigyelője szerint április végén, május elején is olcsóbbak lettek a hitelek, leginkább az egy éven belül változó kamatú kölcsönök, mivel ezek referencia mutatója is csökkent. Az esés 1-3 bázispontos volt kamatperiódustól függően. Ezen túl egyedi módosításokkal is találkozhatnak azok az ügyfelek, akik most térnek be hitelért a bankfiókba.

Óvatos kivárás jellemezheti most a piacot

A portál szakértője, Veres Patrik szerint kivárás jellemezheti a háztartásokat az állami babaváró hitel indulása előtt, amely a jelzáloghitelek alternatívája is lehet. Ugyanakkor azok a lakásvásárlás előtt állók, akik biztosan tudták, hogy nem veszik fel a kölcsönt, de számítottak annak árfelhajtó hatására az ingatlanpiacon, korábbra hozhatták jelzáloghitel-döntéseiket, amely már látszódhatott a márciusi adatokon is, és bizonyára megjelenik majd az áprilisi statisztikában is.

Veres Patrik továbbra is az alaposságra buzdít: hitelkalkulátor segítségével könnyedén összehasonlíthatjuk személyre szabottan a hiteleket és akár százezreket is spórolhatunk mindössze néhány kattintással. Legyen szó akár lakáshitelről, akár fogyasztási hitelekről vagy bankszámlákról, ezt a lépést mindenképpen érdemes megtenni, ha nem szeretnénk pénzt kidobni az ablakon – olvasható a közleményben.