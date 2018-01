A kínai jegybank a Bitcoin bányászatát is leállítaná

A kínai központi bank a bitcoin bányászok gyenge pontjára készül lecsapni.

A kínai központi bank, a kriptovalutákkal kapcsolatos szabályok szigorítása után, most a Bitcoin-bányászokra is lecsapna – számolt be a hírről a Reuters. Egy lapnak nyilatkozó névtelen forrás szerint a központi bank egyszerűen leállítaná a Bitcoin-bányászatot, noha erre közvetlenül nem képes. „Csupán felkérheti a helyi hatóságokat, hogy szabályozzák a Bitcoin bányászok energiafelhasználását” – nyilatkozta a Reutersnek a neve elhallgatását kérő forrás.

Szakértők szerint Kína a Bitcoin-bányászat egyik legfontosabb színhelye, ahol a bányászok komplex matematikai rejtvényeket oldanak meg a számítógépükkel a virtuális deviza megszerzése érdekében. A számítógépek intenzív igénybevétele a Bitcoin kitermelése érdekében ugyanakkor nagymértékben növelte a villamosenergia iránti keresletet.