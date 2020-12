Egyre több magyar érzi fontosnak az öngondoskodást

A pandémiás helyzet sem ingatta meg a tagok bizalmát a hazai pénztárakban – derül ki az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségének harmadik negyedéves eredményeiből. Az egyéni befizetések és az összvagyon is növekedett mind a nyugdíj-, mind az egészségpénztárak esetében, és az egy főre jutó átlagvagyon is gyarapodni tudott a tavalyi év azonos időszakához képest. A szektor harmadik negyedéves eredményei azt igazolják, hogy a magyaroknak továbbra is fontos az öngondoskodás, ráadásul a 20 százalékos adó-visszatérítésnek köszönhetően az utolsó negyedévben további bővülésre számítanak a pénztári szektorban.