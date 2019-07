2008-óta nem volt ilyen, most megtörténhet

A Fitch honlapján olvasható elemzés szerint a 25 bázispontú kamatcsökkentésre az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed júliusi végi vagy szeptemberi ülésén kerül sor.

A 25 bázispontos vágás több mint egy évtizede, 2008 óta az első kamatcsökkentés lehet a Fed részéről.

A Fitch ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez nem egy kamatcsökkentési folyamat kezdete lesz, mivel ezen felül 2020-ig már nem várható több kamatvágás.

A határidős piacok egyelőre három kamatcsökkentést áraztak be 2019 végéig.

A Fitch elemzői szerint az amerikai gazdaság a vártnál jobban teljesít, a lakossági kiadások alakulásáról és a foglalkoztatásról szóló adatok kedvezőek, miközben csökken a munkanélküliség. Ezek fényében a várt kamatcsökkentés inkább egyfajta elővigyázatossági lépés lehet azokkal a kockázati tényezőkkel szemben, amelyek kedvezőtlenül befolyásolhatják az amerikai gazdaság állapotát.

Az Egyesült Államokban a korábbi politikai nyilatkozatoknak köszönhető volatilitás csökkenését fedezhettük fel , és a befektetők a figyelmüket ismét a Fed, az amerikai gazdaság és nem utolsósorban a világgazdaság felé irányították. Jerome Powell nyilatkozataiból az kezd kitűnni, hogy a Fed továbbra is sérülékenynek gondolja a fennálló állapotot, ezért most újra eljöhet az ideje a monetáris lazításnak. Ezt a piac is így gondolja.