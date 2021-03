A bitcoin beelőzte a világ két legnagyobb óriásának összértékét

Az Origo cikke szerint a bitcoin összértéke ma már meghaladja a világ két legnagyobb fizetési hálózatát biztosító vállalat együttes értékét. A kriptovaluta ereje egyre nő tehát a világgazdaságban, maga mögé szorítva olyan óriásokat, mint a Visa és a Mastercard.

Mint írták, a piacon forgó összes bitcoin együttes értéke ma már több mint 1000 milliárd dollár, amivel számos óriásvállalat piaci értékét simán maga mögé szorítja.

Ráadásul a kriptovaluta összértéke ma már magasabb, mint a Visa és a Mastercard együttes piaci értéke (közösen 871 milliárd dollár).

Az összevetések pedig rámutatnak, hogy a bitcoin értéke nem csupán elképesztően nagy, de a növekedés üteme is lenyűgöző. Például 3,6-szer gyorsabban érte el az 1000 milliárd dolláros értéket, mint a Microsoft.

Emellett a kriptovaluta értéke magasabb volt, mint a világ három legnagyobb bankjának együttes kapitalizációja, amikor az árfolyam nemrég megütötte a 61.700 dolláros mindenkori csúcsot, az összértéke pedig durván 1150 milliárd dollár volt.

Ezzel szemben a JPMorgan, a Bank of Maerica és az Industrial and Commercial Bank of China együttes kapitalizációja 1080 milliárd dollár volt.

Az arany háttérbe szorításához azonban a bitcoinnak még bőven drágulnia kell.

Egy kutatás szerint ugyanis március 13-áig a bitcoin összértéke a befektetési aranypiac értékének 45 százalékát tette ki, de a fizikai aranypiac egészének mindössze csak 10 százalékán állt. Ahhoz, hogy a kriptovaluta teljesen háttérbe tudja szorítani az aranyat a világpiacon, durván 590.000 dolláros bitcoin-árfolyamra lenne szükség.