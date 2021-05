A dogecoin miatt mond fel a Goldman Sachs topvezetője

A Goldman Sachs topmenedzsere, Aziz McMahon otthagyta a bankvilági mókuskereket, miután fontmilliós vagyont csinált a kriptovalutákkal való üzletelésein – írta meg a CNBC a bankárral személyes viszonyt ápoló kollégák beszámolója alapján.

Az exkollégák arról is meséltek a lapnak, hogy McMahon alsó hangon 10 millió fontot – 14 millió dollárt – szedhetett össze a digitális pénzek egyébként hihetetlenül volatilis piacán.

Sőt, a Guardian biztosra véli, hogy a jószimatú befektető a dogecoinon kaszált a legnagyobbat.

Teslát egy jó viccért? A Tesla-vezér a Twitteren tett közzé egy szavazást, melyben arról kérdezte követőit, hogy lehessen-e dogecoinért vásárolni az általa gyártott autókat.

A Goldman Sachs – most már volt – munkatársa arról is gyakran beszélt korábban, hogy az ethereumban is lát fantáziát, így feltételezhető, hogy az év eleje óta 400 százalékos növekményben lévő kriptopénz is erősíti a portfólióját.