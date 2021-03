A most bezáró kereskedők is megkaphatják a tízmillió forintos gyorskölcsönt

A Világgazdaság információi szerint a kormány új, korlátozó intézkedései nyomán már az indulástól kibővülhet az MFB Pontokon március 8-tól igényelhető a Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön igénylési köre. Híreink szerint a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) a Covid-19 járvány gazdasági hatásaival leginkább érintett ágazatok körét

a mostani zárásban érintett kereskedelmi és szolgáltató cégekkel is kibővítené, így lényegesen szélesebb kör számára számára biztosíthat forrást bér-, járulék-, rezsi- és működési költségek fedezésére, illetve az újranyitáskor szükséges készletek finanszírozására.

A Gazdaság Újraindítási Akcióterv részeként induló hitelprogramban a vállalkozások 1-10 millió forint közötti hitelhez juthatnak hozzá.

A híreink kapcsán megkerestük az MFB-t, ahol a későbbiekben ígértek tájékoztatást.

A Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön a teljes futamidő alatt fix nulla százalékos kamatozású, nem kapcsolódnak hozzá banki költségek (kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék, előtörlesztési díj, szerződésmódosítási díj) és akár 0%-os saját forrással is elérhető. A hitelt 10 éves futamidővel és 3 éves törlesztési türelmi idő mellett igényelhetik a vállalkozások, a hitelszerződés megkötését követően 100% előleg folyósításával. A program keretösszege 100 milliárd forint.

Jelentősen bővül azoknak a vállalkozásoknak a köre, melyek elsőként igényelhetik a Magyar Fejlesztési Bak (MFB) Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsönét – erősítette meg információinkat az MFB. A módosítás célja, hogy azok a vállalkozások is forráshoz juthassanak, melyeket a március 8-tól életbe lépő új korlátozó intézkedések kedvezőtlenül érintenek. A Gazdaság Újraindítási Akcióterv részeként induló hitelprogram március 8-án még az eredeti TEÁOR-számokat tartalmazó termékleírással indul, de rövid időn belül elérhető lesz azon vállalkozások számára is, akik az új korlátozások által érintettek. A hitel feltételei nem változnak, továbbra is nulla százalékos kamat és 100%-os előleg mellett kérhető az MFB Pontok hálózatában, maximum 10 millió forint hitelösszegig.

A feltételek vélhetően csak az igénylési kör tekintetében változnak majd, azon feltételeknek vélhetően az új körben jogosuéltaknak is meg kell fellelniük, mely szerint a hiteligénylőnek lezárt üzleti évvel kell rendelkeznie a 2019. évre vonatkozóan, illetve 2019.01.01-től a vállalkozás főtevékenységeként kell bejegyezve lennie a termékleírásban előírt TEÁOR szerinti tevékenységek valamelyikének. Kizáró tényező, ha az igénylő 2019. évi lezárt teljes (12 hónapos) üzleti évének üzemi eredménye negatív.

A hitelkérelmeket az MFB Pontok hálózatában (a Takarékbank Zrt., a Budapest Bank Zrt., valamint az OTP Bank Nyrt., az MKB Bank Nyrt. és a Gránit Bank Zrt. megkülönböztetett fiókjaiban) nyújthatják be az igénylők hétfőtől.