A szépkorúak indíthatják a következő tőzsdei ralit

Az idősebb korosztály tagjai az elsők között szerezhetnek védettséget a koronavírussal szemben. Visszatérve a megszokott hétköznapokhoz, a pandémia előtt megszokottnál is többet költhetnek.

A fejlett országokban a nyugdíjas vagy nyugellátás előtt álló fogyasztók, házaspárok, többnyire kiemelkedő vagy jó egzisztenciájúak, tehát van úgynevezett diszkrecionális – szabadon elkölthető – jövedelmük. Ráadásul a koronavírus-járvány felszámolásáért indított oltási kampányokban rendre az első között kapják meg a védőoltást.

Ebből több elemző, köztük a Bloomberg egyik véleménycikkének szerzője is arra a következtetésre jutott, hogy

a szépkorúak – mivel elsőként térhetnek vissza korábbi hétköznapjaikhoz – jelentős tőzsdei ralit indíthatnak el, főként azoknak a részvénytársaságoknak a körében, amelyeknél szívesen költ ez a korcsoport.

Ők, vagyis a „baby boom” generáció (1945–60) tagjai a fiatalabbakhoz hasonlóan várják a korlátozások enyhítését, és az elhalasztott kereslet pótlása itt jelentkezhet leghamarabb, akár az eddig leginkább kitett utazási, turisztikai szektoroknál is. A munkahelyek elvesztése vélhetően nem ezt a társadalmi réteget érintette leginkább, tehát a jövedelmi helyzetük nem romlott, sőt, a világszerte lassan egy éve elindult „maradj otthon” kampány miatt a szépkorúak könnyedén akár több megtakarításra tehettek szert, tehát a pandémia előtti szintekhez képest is nőhet a fogyasztásuk.

Ilyen kiemelt terület lehet a turizmus, és a fuvarozás és a légi közlekedés terén tevékenykedő cégek részvényei is nyerhetnek az idősebbek visszatérésével.

Az InvestorPlace pénzügyi elemzőportál meglátása szerint hosszú távon az egyik ilyen jól teljesítő papír a United Airlinesé lehet. Mindenképpen a papír hosszabb tartása az indokolt, hiszen a kurzust megviselte ugyan a világjárvány, viszont a portál szerint az elsők között ülhetnek fel a járatokra az idősebb utazók.

A cég Nasdaqon jegyzett részvényeinek árfolyama a múlt pénteken 6 százalékkal esett, de az elmúlt három hónapban már csaknem 20 százalékos drágulás látható.

A pandémiát követően egyre kedveltebbek lehetnek a rövidebb belföldi utak, Angliában például, a National Express Group fuvarszervezőnél az év elején az egy évvel korábbihoz mérten 250 százalékkal ugrottak meg az előfoglalások. A cég részvényei is jól teljesítenek: igaz ugyan, hogy több mint 40 százalékot esett a kurzus az elmúlt egy évben, de három hónapra visszatekintve a vállalat papírjainak ára már 70 százalékot meghaladó felértékelődésen van túl.

A ruházati és divatiparban az új helyzetnek a szigetországban a Marks & Spencer lehet a nyertese, míg a tengerentúlon ugyanezen a területen a Chico’s FAS kurzusa profitálhat.

Az előbbi főként a 45–65 évesekre koncentrál a ruhadarabjaival, és már novemberben jelentős raliba kezdett a részvényeinek ára. Az utóbbi papír átlagára a New York-i tőzsdén 1,45 dollár volt az elmúlt fél évben, azonban az elmúlt napokban három dollár felett is járt a kurzus. Emellett elemzők arra is felhívják a figyelmet, hogy az idősebb korosztály a járványhelyzetben a különböző internetes szolgáltatásokkal is megbarátkozott, ami az e-kereskedelmi szektor számára is kedvező eredményeket hozhat.