A zöldenergia lehet az idei év befektetése

Szinte napra pontosan egy éve történt, hogy a koronavírus-járvány európai megjelenése miatt soha nem látott pánik uralkodott el a 2020 elején még történelmi csúcson lévő tőzsdéken: a piacok tavaly február 20-án – ahogy a befektetési szakemberek mondani szokták – szakadni kezdtek.

Egy hónap alatt brutálisat, 35 százalékot zuhant a legnagyobb amerikai vállalatok részvényeinek teljesítményét mutató S&P 500 index.

Aligha volt bárki is, aki ekkor nagy összegben fogadott arra, hogy 2020 végére az év eleji csúcsnál is magasabb szintre kapaszkodnak vissza az amerikai tőzsdék. Pedig így történt, ráadásul az optimista hangulat azóta is tart, és aki ügyes, sok pénzt kereshet.

De meddig még? És mi lesz a gazdasággal? Tovább szárnyalnak a tőzsdék, vagy ismét lejtőre kerülnek majd? Mibe tegyük most a pénzünket? És hova tegyük akkor, ha az is fontos, hogy kicsit jobbá tegyük a világot? Ezekre a kérdésekre keresi a választ az UNION Biztosító legújabb blogcikke, amelyben Kovács László, a biztosító befektetési igazgatója segít eligazodni az olvasóknak.

Van minek örülni: esik az arany ára, drágul az olaj és a réz

Amikor a befektetők félnek, akkor évezredek óta az olyan biztonságos eszközökbe menekülnek, mint amilyen az arany is. Ha pedig optimista a hangulatuk és növekszik a fogyasztás, akkor például az olaj vagy a réz ára emelkedik. Most az utóbbit látjuk, ami Kovács László szerint jó jel lehet.

Idén komoly gazdasági fellendülés várható világszerte, ehhez viszont elsősorban az kell, hogy az emberek minél nagyobb aránya kapja meg a koronavírus elleni oltást. Ezzel visszatérhetünk a normális életünkhöz, és ez segítheti a gazdaságok teljes újraindítását és a fellendülést is – mondja az UNION befektetési igazgatója.

Tovább emelkedhetnek a tőzsdék is

Sokan attól félnek, hogy a részvényeket már jó messziről el kell kerülni, hiszen az említett S&P 500 index például – amely egy éve 35 százalékot zuhant egyetlen hónap alatt – most mindenkori csúcsán van. Kovács László szerint viszont

a várható erős gazdasági felpattanás miatt nem lesz komolyabb esés a részvénypiacokon 2021-ben.

Kisebb-nagyobb hullámok persze lesznek a részvénypiacokon idén is, de olyan méretű visszaesésekre, amilyeneket a koronavírus-járvány okozott tavaly, nem számítok 2021-ben. A vállalatok eredménye a gazdaságok újraindításával jelentősen javulhat majd, így maximum átmeneti megtorpanások lesznek a részvények emelkedésében – mondja a befektetési szakember.

Sokat kereshetünk és jót tehetünk – ráadásul egyszerre

Idén továbbra is a sztárbefektetések közé tartoznak az úgynevezett társadalmilag felelős befektetések, azaz a környezettudatosan működő, és a társadalmi felelősségvállalást szem előtt tartó vállalatok értékpapírjai.

Míg az S&P 500 index 20 százalékkal emelkedett, addig a zöldenergiával foglalkozó cégek részvényeit mutató S&P Global Clean Energy Index 150 százalékkal nőtt egy év alatt

– mondja Kovács László.

Az ilyen befektetésekkel tehát amellett, hogy nagyon sokat kereshetünk, például még a klímaváltozás elleni küzdelmet is segíthetjük – fejtette ki az UNION Biztosító befektetési igazgatója.

Emellett komoly potenciál lehet az elektromos autózással és egyéb zöld-közlekedéssel foglalkozó cégekben – különösen az elektromobilitás területén várható rengeteg újdonság és beruházás, de érdemes figyelni az „okos várossal” kapcsolatos – például az 5G technológiára épülő – befektetésekre is.

A befektetés, ami 33,8 százalékot fialt tavaly

A zöldenergiával kapcsolatos befektetések sikerét mutatja, hogy az UNION Megatrends eszközalapja például 33,8 százalékos hozamot termelt 2020-ban, amellyel a kategóriája legjobban teljesítő eszközalapja lett tavaly.

A Megatrends zöldenergiába – azaz például a napelemmel, a szélerőművekkel vagy a geotermikus energiával foglalkozó vállalatok papírjaiba – fektető részvénycsomagja tavaly több, mint 140 százalékos hozamot termelt.

Emellett nagyon sikeres volt az innovatív technológiával foglalkozó részvények csomagja, a gén- és immuntechonlógiai részvénycsomag, vagy a mesterséges intelligenciával és robotizációval foglalkozó vállalatok papírjait tömörítő befektetésünk is – írják.