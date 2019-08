Átképzésnél is helye lehet a diákhitelnek

Akár még tovább csökkenhet a Diákhitel1 kamata, ám Magyar Péter vezérigazgató szerint tartják magukat a korábbi óvatos megközelítéshez, és porlasztják a piaci kamatmozgások termékre gyakorolt hatását. A felnőttképzések finanszírozása a vezérigazgató szerint a diákhitelhez hasonló konstrukcióért kiált, s tervezik a gólyahitelt is.

Történelmi mélyponton, 1,99 százalékon van a Diákhitel1 kamata, de kérdéses, hogy meddig maradhat ott.

Azt gondolom, egy kegyelmi állapotban vagyunk, jó néhány szemeszterre így maradhat a kamat. A diákhitel kamata három tényezőből tevődik össze, ebből a legfontosabb a forrásköltség. A Diákhitel Központ, szemben a közkeletű tévedéssel, nem állami forrásokkal gazdálkodik, hanem a piacról finanszírozza magát. Korábban kötvényeket bocsátottunk ki, jelenleg pedig uniós fejlesztési intézményektől és a Magyar Fejlesztési Banktól, valamint kereskedelmi bankoktól veszünk fel hiteleket. Idén ősszel például lejár egy ötvenmilliárd forintos, ötéves hitelünk, de a pénzpiaci helyzetnek köszönhetően a megújítás a tárgyalások szerint akár kedvezőbb kamatkondíciók mellett is történhet majd. A diákhitelkamatok másik összetevője a kockázati prémium, ez most gyakorlatilag nullán van, mivel a gazdasági növekedésnek, a béremelkedéseknek és persze az alacsonyabb kamatoknak köszönhetően 1 százalék köré csökkent a nem teljesítő hiteleink korábban sem túl magas aránya. A harmadik elem a működési költség, amelyben – bár a szervezet eddig is kellően áramvonalas volt – látok még mozgásteret. Ma már minden második diák a felsőoktatási Neptun rendszeren keresztül, Ügyfélkapu segítségével, elektronikusan igényli a diákhitelt, a személyes megjelenés nélküli digitális ügyintézés a munkaerőigényre is hatással lehet.

A fentiek okán akár újabb kamatcsökkentés is elképzelhető?

Nem zárom ki, ám követendőnek tartom a Diákhitel Központ eddigi gyakorlatát, amely szerint a kamatot érő hatásokat mindig porlasztva érvényesítettük. A legutóbbi, júliusi kamatdöntésünkkel a lélektani 2 százalék alá, a történelmi mélypontra csökkentettük a szabad felhasználású Diákhitel1 kamatát. Meglehet, most is volt lehetőség néhány bázisponttal nagyobb csökkentésre, de igazgatóságunk a középtávú kamatcélokat figyelembe véve biztonsági döntést hozott. A 2 százalék alá csúszó hitelkamat egy olyan lélektani határon van, ahol már hívószóként működhet. A most betárolt tartalék pedig egy esetleges piaci kamatemelkedésnél lehetővé teszi, hogy a diákhitel kamata csak később kövesse a trendet. Ám hangsúlyozom, nem látni semmiféle drasztikus kamatemelkedésre esélyt a piacon. Ha pedig ez mégis bekövetkezne, nem szabad elfelejteni: hiteltermékeink egyedülálló előnye, hogy minden további költség nélkül, bármikor elő- és végtörleszthetők.

