Az első nő egy Rothschild bank élén

A nemrég elhunyt Benjamin de Rothschild báró volt a tulajdonosa a családhoz tartozó svájci banknak. Azonban évek óta felesége, Ariane de Rothschild vezette a hitelintézetet, már 2015-ben a végrehajtó bizottság elnöke volt – írja a HVG.hu a Forbes írása alapján.

Ugyan 1812-ben Mayer Amschel Rothschild végrendeletében határozottan kijelentette, hogy

csakis fiai vezethetik a bankot, és kizárólag férfi örökösök állhatnak a pénzintézet élén. Bő kétszáz évvel később azonban már Ariane de Rothschild, Benjamin felesége hozza a döntéseket a család bankjánál.

Az 56 éves Ariane nemzetközi háttérből jön: San Salvadorban született, ahol édesapja egy nagy gyógyszergyárat képviselt. Később a család Bangladesben, Kolumbiában és Kongóban is élt. Tanulmányait a híres Párizsi Politikai Tanulmányok Intézetében végezte, majd később New Yorkban is tanult. A közelmúltban elhunyt Benjamin de Rothschild báróhoz 1999-ben ment nőül – írja a hírportál.

Ariane de Rothschild kezdetben nem pénzügyekkel foglalkozott a családban, inkább a borgazdaságok, éttermek és szállodák kötötték le a figyelmét.

Míg 2008-ban került be az Edmond de Rothschild igazgató tanácsába, ahol azután 2009-ben alelnökké választották.

Egészen 2015 januárjáig, amikor Ariane de Rothschild a végrehajtó bizottság elnöke lett, vagyis ettől kezdve ő irányította az Edmond de Rothschild bankházat. Tavaly pedig az igazgató tanács elnökévé választották, az operatív vezetést, azaz a vezérigazgatói posztot átadta Vincent Taupin-nek – írja a portál.

Ariane de Rothschild kiemelten kezeli a környezetvédelmet és a szociális gondoskodást: az Edmond de Rothschild alapítvány ennek érdekében tevékenykedik, nem feledkezve meg a Rothschildok régi hagyományáról sem, a művészetek támogatásáról – írják.

(Borítókép: Ariane de Rothschild/Facebook)