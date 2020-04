Az MKB-nál is elérhető az NHP Hajrá konstrukció

Az MKB Bank és az MKB-Euroleasing elsők között csatlakozott a Magyar Nemzeti Bank által meghirdetett NHP Hajrá program elindításához, melyet a pandémiás helyzet negatív gazdasági hatásainak tompítása, az esetleges hitelpiaci zavarok megelőzése és elkerülése érdekében hívtak életre -olvasható az MKB Bank Nyrt. közleményében.

A Magyar Nemzeti Bank 2020. április 7-én jelentette be a gazdaság újraindítása érdekében létrehozott Növekedési Hitelprogram legújabb szakaszának elindítását.

Az NHP Hajrá konstrukció

1500 milliárd forint keretösszeggel, kis- és középvállalatok számára, akár 20 éves futamidővel, legfeljebb 20 milliárd forint összegben kínál

– rendkívül kedvező forrás mellett – különböző hitelkonstrukciókat.

Ginzer Ildikó, az MKB Bank Nyrt. üzleti Vezérigazgató-helyettese elmondta, hogy az MKB Bank, ahogyan már eddig is, a jövőben is mindent megtesz annak érdekében, hogy a kedvezményes finanszírozási lehetőségeket minél hamarabb ügyfelei részére is elérhetővé tegye, ezt az ígéretüket betartva

az NHP Hajrá konstrukció már a termék indulásának napján, 2020.április 20-tól igényelhető.

A termékekről a www.mkb.hu oldalon adunk tájékoztatást.