Biztonságosabbak az ágazat részvényei

A fejlődő országok felemelkedő középosztályai körében egyre népszerűbb európai luxuscégeknek el kell dönteniük, hogy miként viszonyuljanak az online értékesítéshez.

A globális luxusipar előtt álló legnagyobb kihívások az új gazdasági trendek, a gyors digitális átalakulás és a változó fogyasztói preferenciák – írja a szegmens tavalyi évéről készült tanulmányában a Deloitte. Az elemzés szerint azonban a kihívások dacára a luxusipar növekedése – eltérően jó néhány ágazattól – kőbe van vésve.

Ehhez hasonlóan évi 3-5 százalékos növekedéssel számolnak egészen 2025-ig az amerikai Bain & Company szakértői is. A brit MoneyWeek pénzügyi magazin által megszólaltatott Zehrid Osmani, a Martin Currie Global Portfolio Trust szakétője is egyértelműen a luxuscikkeket gyártó cégek részvényeit ajánlotta májusban a hosszú távon gondolkodó befektetők figyelmébe.

Az első számú érv a szektor mellett nem más, mint hogy a fejlődő országok vagyonosabb rétegei mind létszámukat, mind vagyoni helyzetüket tekintve egyre gyarapodnak. Kínában például több mint kétszeresére nő a középosztály létszáma a következő tíz évben, a kifejezetten gazdagok aránya pedig még gyorsabb ütemben emelkedik. Ennélfogva a fejlődő országok piacain – és különösen Kínában – egyre nagyobb lesz a kereslet a fényűző cikkek iránt. Osmani különösen három részvényt ajánlott a befektetők figyelmébe, a francia Keringet, a Ferrarit és a pehelybélésű dzsekiket gyártó milánói Monclert.

A cégek eltérő profilja – nem is beszélve a termékeik közötti árbeli különbségekről – arra is rávilágít, hogy egy nagyon heterogén szegmensről van szó, amely magában foglalja a luxusórákat és -ékszereket, a magas minőségű ruházatot és bőrárut, az ápolási és kozmetikai cikkeket, a legdrágább italokat és illatszereket és végül a luxus­autókat. Az ágazatban azonban nem csupán ipari cégek találhatók, hanem olyan szolgáltatótársaságok is, amelyek például fényűző hajóutakat kínálnak.

A teljes cikket a Világgazdaság pénteki számában olvashatja

(Címlapkép: AFP/Giuseppe Cacace)