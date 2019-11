Bővíthetik a nyugdíjbiztosítás kedvezményeit

Az emberek jólétéhez, a gazdasági növekedéshez és a stabilitáshoz is sokat adnak a biztosítók – mondta Varga Mihály, pénzügyminiszter, a Magyar Biztosítók Szövetségének (Mabisz) konferenciáján. Az egészség-, a vagyon-, az életbiztosítás területén van tere a növekedésnek, még nem értük el az európai átlagot.

A pénzügyi tudatosságra egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk, ami alapja a biztosítások terjedésének.

A biztosítói ágazat indikátorként jelzi a gazdaság állapotát, mivel Magyarországon egyre több biztosítási szerződést kötnek – hangsúlyozta Varga Mihály. Tavaly a díjbevétel meghaladta az 1000 milliárd forintot, ráadásul a jövedelmezőség is pozitív képet mutat. 1400 milliárd forint állampapír van a biztosítóknál, ezzel hozzájárulva az államháztartás stabilitáshoz.

Ez alapján nem csoda, hogy Európában dobogósok vagyunk a gazdasági növekedés szempontjából.

– hívta fel a figyelmet a pénzügyi tárca vezetője. A háztartások ismét növelték a nettó vagyonukat, 3000 milliárd forinttal bővültek. A pénzügyminiszter hangsúlyozta:

a nyugdíjbiztosításos szerződések száma meghaladja a 300 ezret, ha lehetséges, az ehhez kötődő kedvezményeket szeretnénk bővíteni.

A magyar gazdaság megfelelő alapot kínál a biztosítási szektor fejlődéséhez, amelynek díjbevétele tavaly meghaladta az ezermilliárd forintot és idén további 10 százalékkal nőtt, első félévi adózott eredménye pedig elérte a 40 milliárd forintot – idézi a Pénzügyminisztérium közleménye Varga Mihályt.

A biztosítási szektor teljesítményéhez a folyamatosan növekvő foglalkoztatás, az emelkedő keresetek és fogyasztás, valamint az erősödő pénzügyi tudatosság is hozzájárult – ismertette a pénzügyminiszter. Mint mondta: ezzel párhuzamosan gyors ütemben gyarapodtak a megtakarítások is, a III. negyedévi pénzügyi számlák szerint a háztartások finanszírozási képessége elérte a GDP 5 százalékát. A pénzügyminiszter felhívta a figyelmet, hogy a magyar gazdaság szereplőinek érdeke a lakosság pénzügyi ismereteinek bővítése és az öngondoskodás ösztönzése, mert ez hozzájárul a gazdaság növekedéséhez, valamint a pénzügyi intézményrendszer fejlődéséhez is. Ezért fogadta el a kormány a lakosság pénzügyi tudatosságának fejlesztéséről szóló hétéves stratégiát, amelynek köszönhetően a családok megtakarításai érdemben javultak. A miniszter fontosnak nevezte a pénzügyi tudatosság köznevelésbe történő beépítését, és emlékeztetett a témában indított rendezvénysorozatra, amelynek keretében idén 1200-nál is több iskola 200 ezer tanulója vett részt pénzügyi ismeretterjesztő programokon. (PM)