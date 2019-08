Cáfolják a GE elleni vádakat

A General Electric (GE) 38 milliárd dollár hiányt nem tüntetett fel a könyvelésében – állítja Harry Markopolos amerikai számviteli szakértő 175 oldalas jelentésében. Markopolos nem akárki, évekkel ezelőtt ő figyelmeztetett először arra, hogy a később megbukó Bernie Madoff fedezeti alapja a Ponzi-sémára épült, amely egyfajta piramisjáték. A GE állítólagos számviteli csalásáról azt állítja, hogy nagyobb volumenű, mint az Enron- és a WorldCom-botrány együttvéve. A Financial Timesban (FT) véleménycikkekben cáfolták Markopolos állításait, bár abban igaza van – írták többen is –, hogy a General Electric pénzügyi beszámolói kevéssé átláthatók, és néhány esetben felkeltették a tengerentúli értékpapír-felügyelet érdeklődését is.

Markopolos állításai két témát érintenek.

A GE egészségbiztosítási ügyében a nagyvállalat tavaly jelentette be, hogy további 15 milliárd dollárt kell fizetnie a 2004 és 2006 között eladott biztosítási üzletágából eredő korábbi kötelezettségeire tekintettel.

A közelmúltban pedig a Baker Hughes olajvállalat eladása miatti átértékelési veszteségét 7,4 milliárd dollárra becsülte.

Ezzel szemben Markopolos azt állítja, hogy a GE-nek – a másfél évtizede eladott biztosítási üzletágára – 29 milliárd dolláros pótlólagos tartalékot kell képeznie, amelyből 18,5 milliárd dollárt azonnal rendelkezésre kellene bocsátania. A könyvelési szakértő arról is meg van győződve, hogy a Baker Hughes-ügyben az átértékelési veszteség még további 9,1 milliárd dollárt tesz ki.

Markopolos következtetéseit John Hempton, a Bronte fedezeti alap menedzsere félrevezetőnek és ostobának nevezte. Hempton leszögezte, valóban igaz, hogy amikor a GE leválasztotta biztosítással foglalkozó Genworth nevű vállalatát, viszontbiztosítást vállalt korábbi kötelezettségeire, azonban ezek az iparág legjobban megírt szerződései.

A GE Markopolos megállapításait méltatlan, téves és anyagilag motivált spekulációnak titulálta.

A szakértő ugyanis a CNBC stúdiójában elmondta, hogy jelentése egy példányát átadta egy fedezeti alapnak, amelytől a GE-részvények vártnak megfelelő ármozgása (ez esetben esése) esetén százalékot kap.