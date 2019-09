Érdemes odafigyelnünk az utalványos fizetésre

Idén januártól az EU minden tagállamában – így Magyarországon is – új, közös szabályokat vezettek be az utalványok áfakezelésére. Az érvényes szabályok elkülönítik az egyféle (pl. könyvutalvány) és a többféle termékre beváltható utalványokat (pl. egy áruházlánc bármely termékére beváltható utalvány).

A két típus kezelése az áfa rendszerében teljesen eltérő a kibocsátó cégek, a beváltóhelyek és az utalványforgalmazók számára. Az egycélú utalványok átruházása minden lépésben áfaköteles, vagyis olyan, mintha az érintett terméket (pl. könyvutalvány esetében könyvet) értékesítenék. A beváltáskor a beváltóhely a terméket az utalvány kibocsátójának számlázza ki, nem pedig a termék tényleges vevőjének. Ezzel szemben a többcélú utalvány átruházása áfakörön kívüli és a beváltóhely a terméket a tényleges vevőnek számlázza ki, az utalványt pedig gyakorlatilag úgy kezeli, mintha készpénzt kapott volna.

Az Adóhatósággal folytatott konzultációnk alapján nem minden esetben egyértelmű azonnal, hogy egy adott utalvány egycélú vagy többcélú-e. Például egy könyvutalvány is lehet többcélú utalvány, amennyiben a hagyományos könyvön kívül például poszterre vagy zenei CD-re is beváltható a könyvesboltban, ugyanakkor egy bútoráruházban bármilyen termékre beváltható utalvány is egycélú, ha egyértelmű, hogy csak az általános, 27 százalékos áfakulcs alá tartozó termékek kaphatók a bútoráruházban