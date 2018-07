Fényesen csilloghat az arany az esztendő hátralévő részében is

Remek formában van az arany az utóbbi napokban, igen fontos szintekről sikerült felpattannia és megfordulnia az árnak. Alapvetően unciánként 1240 dollárnál azonosíthatók fontos támaszok, legutóbb tavaly év végén fordult meg az árfolyam erről a szintről, a fordulat pedig igen gyors volt, a mozgóátlagokat is könnyedén törte át az arany jegyzése.

Mindezek után most is lehet esélyt adni erre, ráadásul két fontos indikátor is biztató:

az RSI vételi jelzést adott a túladott zónából való kifordulással, és már az MACD is hasonló jelzést produkált.

Tágas tér nyílhat így az arany előtt, mivel felfelé az ellenállások 1360 dollár körül vannak, vagyis rövid-közép távon akár 10 százalékos emelkedés is lehet most az árfolyamban. Van esély persze arra is, hogy egy ideig sávozik az arany, vagyis unciánként 1240–1360 dollár között mozog az ára.

Látni kell, hogy akik ebben bíznak, most igen kedvező hozam-kockázat arány mellett szállhatnak be. Felfelé majdnem 100 dollár az emelkedési potenciál, míg lefelé már valamivel 1240 dollár alatt lehetne stoppolni, itt ugyanis kiesne a sávból az arany.

Összességében tehát a felértékelődési potenciál most jócskán meghaladja a kockázatot, úgyhogy a kockázatkedvelő befektetők számára ez most izgalmas terep lehet. Persze az idén a megnövekedett piaci volatilitás miatt a szigorú kockázatkezelés továbbra is nagyon fontos.

Nyilván lesznek fontos események a héten, amelyek a nyersanyagok árfolyamát is befolyásolhatják. Elsősorban az EKB-ra és a Fedre érdemes figyelni, emellett európai és amerikai inflációs számok érkeznek. Ezzel együtt a technikai fordulat most igen szépen fest, és azért az év eddigi részében is jól szerepeltek a nyersanyagpiacok, ezért fennmaradhat a jó trend 2018 végéig is.