Gyorsan növekszik a gazdagok vagyona

Az idén várhatóan 6900 milliárd forint fölé nő a privátbanki szolgáltatók által kezelt vagyon összege, ez ismét 10 százalékos bővülés a tavalyi évhez képest – derül ki a Blochamps Capital előrejelzéséből.

A társaság adatai szerint a kezelt vagyon tavaly 11,2 százalékkal, 6361 milliárd forintra növekedett a magyarországi szolgáltatóknál.

Közben az ügyfelek száma 44,5 ezer körül stagnál, azaz Magyarországon is folytatódik az egyébként világszerte jellemző vagyonkoncentráció: 16 év alatt az átlagos privátbanki kezelt vagyon összege a háromszorosára duzzadt, miközben 2022-ben a piac mérete már meghaladhatja a 7500 milliárd forintot is.

„Ahogy arra már 2018-as előrejelzésünkben is rámutattunk, a magyarországi növekedés léptéke a nemzetközi trendeket is rendre meghaladja, és ez a következő két évben sem lesz másképp. A koronavírus-járvány hatásai azonban a piacbővülés közben egészen újszerű kihívások elé állítják a szolgáltatókat” – mondta Karagich István, a Blochamps Capital Kft. alapítója.

A tanácsadó cég elemzése szerint az elmúlt húsz évben a privátbanki ügyfelek egyre tudatosabbakká, ugyanakkor szkeptikusabbakká is váltak. 2001 óta megtriplázódott azok száma, akik befektetési döntéseikhez az internetet is igénybe veszik, ezzel párhuzamosan pedig csökkent a reklámok, a média és a társasági információk szerepe. A járványhelyzet drasztikusan felgyorsította ezeket a folyamatokat, miközben más csatornákat szinte teljesen eltüntetett.

„Örökre megváltozott a piac a pandémia miatt, és az ügyfelek nem fognak visszatérni a korábbi kerékvágásba sem befektetési pszichológiájukban, sem szolgáltatási igényeikben, sem informálódási szokásaikban. A jövő befektetője döntően a közösségi médiából, Twitter-bejegyzésekből, podcastokból, azaz másodkézből származó információkból fog tájékozódni. A következő években a digitális felületek válnak a megtakarítások legnagyobb csataterévé. Óvnánk azonban a befektetőket, ez az információs túlkínálat önmagában korántsem garantálja a hozamot” – mutatott rá Karagich István.

Ráadásul egyes ügyfélcsoportok viselkedése akár néhány hónap alatt is megváltozhat, sőt, egészen új sajátosságokat mutató csoportok is létrejöhetnek. A vagyonkezelésben már évek óta zajlik a digitális átalakulás, de a világjárvány most óriási lendületet adott a végrehajtásnak és az elfogadásnak. Minden vagyonkezelő üzletágnak újra kell alkotnia a stratégiáját, és ezt akár félévente ki kell igazítani – áll az elemzésben.