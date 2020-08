Homogén a kínálat a diákszámláknál

Nem sokat változott az elmúlt évekhez képest a diákoknak szóló bankszámlacsomagok kínálata. A tanév indulásával több tízezer új ügyfélre is számíthatnak a bankok. A 18 éven felüli korosztálynak kínált diákszámlák fontosak a hitelintézeteknek, hiszen százezres fogyasztói kört céloznak meg.

Viszonylag széles kínálattal találkozhatnak azok a felsőoktatási tanulmányaikat elkezdő diákok, akik most kezdenek saját számlavezető pénzügyi szolgáltatót keresni maguknak: a lakossági piacon aktív hitelintézetek többségénél elérhetők a fiatalabb korosztályt megcélzó konstrukciók.

A bankok honlapjain található tájékoztatók alapján viszont meglehetősen homogén a felsőoktatásban tanuló hallgatók számára létrehozott, többnyire 24-25 éves korig igényelhető számlacsomagok kínálata, hiszen minden szereplő hasonló és már korábban is kínált kedvezményekkel jelenik meg a piacon. Ezek közül talán a legfontosabb, hogy a konstrukciók legnagyobb részénél nem kell számolni havi számlavezetési díjjal.

A díjmentesség persze több helyen is feltételekhez kötött. A pénzügyi szolgáltatók előírhatnak bizonyos havi vásárlási forgalmat, de feltétel lehet az elektronikus havi számlakivonat igénylése is. A számlához tartozó bankkártya a legtöbb helyen szintén díjtalan, ám a költségmentesség rendszerint csak az első évre vonatkozik. (Persze a kártyadíj a második évtől sem óriási tétel, mivel a diákszámlához többnyire valamelyik olcsóbb kártyát rendelik hozzá a szolgáltatók.)

A többi, a diákszámláknál általános díjmentes szolgáltatás sok lakossági csomagban is megtalálható. Ilyen például a mobilalkalmazás, a netbanki kapcsolat igénylése vagy a kártyás vásárlás. Emellett a diákszámlák átutalási díjai rendszerint jóval kedvezőbbek, mint a standard lakossági csomagoknál, persze itt is sokkal kifizetődőbb az elektronikus csatornák használata.

A közelgő tanévkezdésre tekintettel több hitelintézet is készült akciós ajánlatokkal. A CIB Bank például a szeptember végéig megnyitott CIB ECO ForYou számláknál ötezer forint jóváírást ad, az Erste Bank pedig most a 14 és 26 év közötti tanulók által igényelhető Érted Diákcsomagnál kínálja feltétel nélkül a nullaforintos havidíjat, miközben az elsőként igényelt Maestro Diák bankkártya kibocsátási díját is elengedi szeptember végéig. Az Erste csomagjának része a CélBetét nevű megtakarítási számla is, amelyre alkalomszerűen vagy havi rendszerességgel is át lehet vezetni összegeket. A 18 éven felüli korosztályt megcélzó diákszámlák több szempontból is fontosak a hitelintézetek szempontjából. Az egyik, hogy a célcsoport igen nagy, a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a múlt tanévben is 285 ezren tanultak a magyar felsőoktatásban: ez még akkor is jelentős szám, ha figyelembe vesszük, hogy a hallgatóknak csak egy része jogosult a kedvezményes számlacsomagok igénybevételére. A másik ok, hogy az egyetemi éveik alatt még igen költségérzékeny diákok később versenyképes jövedelemmel rendelkező ügyfelekké válhatnak, akik ráadásul előbb-utóbb valamilyen banki finanszírozást is igényelnek majd.