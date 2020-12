Indul a ZsetON – Hangolódj a pénzügyekre!

A pénzügyi tudás elsajátítása már fiatalon is elengedhetetlen a megalapozott pénzügyi döntésekhez. A Pénzügyminisztérium Okosan a pénzzel! programjának keretében, fiataloknak szóló versenyt hirdet ZsetON – Hangolódj a pénzügyekre címmel – jelentette be Balogh László, a Pénzügyminisztérium pénzügypolitikáért felelős helyettes államtitkára. A kezdeményezéshez csatlakozott a Magyar Államkincstár, a Pénziránytű Alapítvány, illetve a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ), valamint a Diákhitel Központ Zrt. is.

Fontosnak tartjuk, hogy már a fiatalok is tisztában legyenek pénzügyeik megfelelő kezelésével – hangsúlyozta Balogh László. Mint mondta: a kormány a pénzügyi tudatosság fejlesztését szolgáló stratégiájának is az egyik legfőbb törekvése, hogy a fiatal korosztály rendelkezzen a szükséges pénzügyi ismeretekkel. Nélkülözhetetlen az is, hogy felhívjuk figyelmüket arra, hogy a pénzügyi tudatosságnak milyen kiemelkedő szerepe lesz felnőtt életük során: fontos akkor is, amikor pályát kezdenek és akkor is, amikor családot alapítanak. A most induló játékos vetélkedő is e célt szolgálja – tette hozzá a helyettes államtitkár.

A 2020. december 21-én induló játékban 14–19 éves középiskolások, valamint idén kísérleti jelleggel külön kategóriában 19-24 éves főiskolások és egyetemisták vehetnek részt.

Mindkét korcsoport számára 200-200 különböző nehézségi szintű kérdésből egy algoritmus véletlenszerűen választ ki 16-16 kérdést. A teszt többször is kitölthető, így könnyen rutinra tehetnek szert a fiatalok a pénzügyek területén.

A középiskolások közül az első 150 legjobb eredményt elérő jut tovább a középdöntőbe, amely a tervek szerint – amennyiben a járványhelyzet ezt megengedi – már személyes részvétellel zajlik 2021. március 26-án a Pénzügyminisztériumban – tájékoztatott Balogh László. A döntőbe a tíz legjobb versenyző kerülhet, ahol izgalmas vetélkedő során dől el, ki a legrátermettebb a versenyben.

A főiskolás és az egyetemista résztvevőknek összeállított játék egyfordulós, és kizárólag online történik. A játékban mindkét korcsoportban értékes elektronikai eszközökkel – okostelefonnal, laptoppal, tablettel – díjazzák az első három helyezettet.

A helyettes államtitkár kifejezetten a fiatalok pénzügyi tudását mérő OECD Pisa-kutatásról szólva elmondta, Magyarország 2022-ben vesz részt először a széles körű nemzetközi felmérésen. A kormány intézkedéseinek és programjainak eredményei akkor már várhatóan pozitív elmozdulást jeleznek, és számos olyan pénzügyi kifejezés, mint például a kamatos kamat, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás vagy a deviza egyre több fiatal számára lesz magától értetődő és a mindennapokban használt fogalom.