Jó számokat produkált a Tesla, rá is fért

A negyedéves 80 ezres teljes gyártási volumenen belül 53 239 volt Model 3, több mint duplája az előző negyedévinek. A Model 3-ra 50-55 ezres gyártási célt tűzött ki a harmadik negyedévre a Tesla.

A Model S és a Model X autókból 26 903-at gyártott a harmadik negyedévben a Tesla, éves előirányzatának megfelelően kicsivel többet a második negyedévinél. A két modellből a Tesla 100 ezret tervez gyártani az idén.

Vásárlóinak 83 500 autót szállított le a harmadik negyedévben a Tesla, ami több mint 80 százaléka a tavalyi évben összesen leszállított mennyiségnek.

Elon Musk vezérigazgató szeptember 30-án e-mail üzenetben arról tájékoztatta az amerikai értékpapír felügyeletet (SEC), hogy a nyereségesség felé halad az autógyár működése. A Tesla rekordnagyságú, 717,5 millió dolláros veszteségről számolt be augusztusban a második negyedévre vonatkozóan. A harmadik negyedévi eredményét november elején publikálja az autógyár. A harmadik negyedévi gyártási adatok alapján elképzelhető, hogy nyereségről fog beszámolni.

A Tesla részvénye a keddi tőzsdei nyitáskor egy százalékkal erősödött a Nasdaq piacon. Az árfolyam a kereskedés első fél órájában viszont 1,8 százalék veszteségbe fordult.

A Tesla részvénye a hétfői kereskedést közel húsz százalékos nyereséggel fejezte be, miután egy autóipari hírportál belső tájékoztatásra hivatkozva megszellőztette, hogy 50-55 ezres tervének megfelelően 53 ezer Model 3 autót gyártott a harmadik negyedévben a vállalat.

Szüksége van a Teslának most a jó hírekre, miután nemrég óriási botrányt idézett elő Elon Musk. A cégvezető augusztus 7-én bármilyen előzetes bejelentés nélkül a Twitteren tudatta a nagyvilággal, hogy fontolgatja, hogy 420 dolláros részvényárfolyamon kivonja a vállalatot a tőzsdéről, és ehhez a szükséges forrást is biztosított. Később kiderült, hogy a cégvezetőnek erre semmilyen valós alapja nem volt, így a vezérnek most távoznia kell a cég igazgatótanácsának éléről, emellett neki és a vállalatnak összesen 20-20 millió dollár büntetést kell fizetnie.