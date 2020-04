Magyar megoldás az azonnali fizetésre

Március elején vezette be hazánkban a Magyar Nemzeti Bank és a Giro Zrt. az azonnali fizetési rendszert, melynek segítségével 5 másodperc alatt megérkeznek az átutalások a bankszámlákra. Az elmúlt egy hónapban kitűnően vizsgázott rendszerre épül a maroknyi, de jelentős banki tapasztalattal rendelkező magyar programozók által fejlesztett teljes körű szolgáltatáscsomag, az Organic – áll a cég közleményében.

A megoldás segíti a magánszemélyek és a vállalkozások közötti banki tranzakciók felgyorsítását, egyszerűsítését, és ezáltal a teljes gazdaság készpénzmentessé tételét, valamint a vállalkozások digitalizálását, melyre a koronavírus járvány miatt is kiemelt szükség van.

A felhasználók érintésmentesen, egyszerűen, QR-kód segítségével tudnak egymásnak azonnal utalni, egymástól pénzt kérni, de az alkalmazás képes arra is, hogy a felhasználók számlákat osszanak meg egymás között, vagy akár a szomszédnak is be tudjanak vásárolni anélkül, hogy az készpénzmozgással járna együtt.

Nincs feltétlenül szükség bankkártyára sem, mert az alkalmazás képes bármilyen hazai bankszámlához kapcsolódva elvégezni az azonnali utalást a fizetéskor. Sőt, a rendszer későbbi fázisában a fejlesztők ígérik, hogy SZÉP kártyával és cafeteria kártyamegoldásokkal is bővítik az Organic Pénztárca funkcióit, illetve a legnépszerűbb pontgyűjtő hűségkártyák kezelését is beépítik az alkalmazásba, így bárki teljes pénztárcája ténylegesen képes a mobiltelefonjába költözni.