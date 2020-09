Kevés banknál cserélhetjük le a költséges sms-üzeneteket

Egyelőre kevés hazai banknál van lehetőség arra, hogy a tranzakciókról díj ellenében mobiltelefonra érkező sms-eket a mobilbank-alkalmazáson keresztül érkező push üzenetekkel helyettesítsék. A bankok nyilatkozatai szerint azonban változhat a helyzet.

A magyar bankok többségénél egyelőre nincs arra mód, hogy a tranzakciókról a mobilbank-alkalmazáson keresztül érkező push üzenetekkel kapjanak tájékoztatást az ügyfelek – derült ki a Világgazdaság körkérdésére adott válaszokból.

A funkció beépítésével kiváltható lenne az sms-díj, amely több hitelintézetnél meghaladja a 20 forintot tranzakciónként. Ez önmagában nem kiemelkedő, de havi és éves viszonylatban tetemes tétel lehet, különösen gyakori kártyahasználatnál.

Vannak persze már olyan bankok, amelyeknél az sms-t ki lehet váltani az alkalmazásból kapott, költséggel nem terhelt üzenetekkel. Ilyen például a CIB Bank és az UniCredit Bank. Az utóbbinál a betéti kártyáknál érhető el a szolgáltatás, a K&H Banknál pedig a mobiltárcás fizetésnél kaphatnak az ügyfelek push üzenetet a kártyás fizetés után. Az OTP Banknál egy teljesen új mobilapplikációt tesztelnek, amely számos egyéb frissen bevezetett funkció mellett a push üzenet küldését is lehetővé teszi. A Takarékbank is tervezi egy hasonló lehetőség elérhetőségét.

Kevéssé ismert a klasszikus mobilbanki szolgáltatásokat használóknál egy másik lehetőség, amellyel a kártyás fizetéseknél a kereskedő egy kódot juttat el a pénzügyi szolgáltatóhoz.

Ennek alapján azonosítható az üzletkategória, aminek a család pénzügyi tervezésekor van szerepe. Könnyebb így követni a kiadásokat, segítve az ügyfeleket a pénzügyi tervezésben. A körkérdésünkből kiderült, hogy a magyar bankok többségénél látható, hogy az egyes tranzakciók mely üzletkategóriához tartoznak, ám a mobilalkalmazásban csak két hitelintézetnél, a Raiffeisen Banknál és az UniCredit Banknál összesítik a havi kiadásokat, valamint még az MKB Banknál érhető el ez a funkció a netbankon keresztül – az OTP Banknál a tesztelés alatt álló applikáció várhatóan szintén tudja ezt.

Az említett funkciók több, Magyarországon is elérhető fintech szolgáltatónál megtalálhatók. Ilyen egyebek mellett a Curve, amelynek a használatával a hitelintézetnél kibocsátott kártyát az alkalmazásba integrálva több plasztikot is kiválthatunk, emellett a tranzakciók nyomán push üzenetet kapunk, és a költéseinket havi bontásban automatikusan összesíti az applikáció.

A Revolutnál viszont számlát kell nyitni, de számlavezetési díj nélkül is elérhető a push üzenetes tranzakció és a kiadások összesítése. Mindkét fintech szolgáltatásnak vannak ezenfelül más funkciói is – például kedvezményes devizaváltás, átutalás –, és havidíj ellenében extra funkciók is elérhetők. Érdemes megemlíteni, hogy a 2016-ban Magyarországról kivonult Axa Bank – az ügyfélportfóliót az OTP Bank vette át – mobilbanki alkalmazása már a fintech cégek hazai megjelenése előtt is push üzenetet küldött a kártyás tranzakciók után – ezzel éves szinten több ezer forintot spórolhattak az ügyfelek az sms-díjakon.