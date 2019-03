Kínaiak vinnék a Universal Musicot

Ahogy felragyog a zeneipar csillaga, máris megjelennek a tőkeerős befektetők. Most a Universal zenekiadóra jelentkeztek be a kínaiak – amerikai támogatással.

A szórakoztatóipar egy újabb szegmensébe is beteszik a lábukat a kínaiak: a Tencent internetes óriás leányvállalata a KKR amerikai befektetési társasággal karöltve vételi ajánlatot tett a Universal Music Groupra (UMG). A tavaly no­vemberben részvényeit a New York-i tőzsdére bevezető Tencent Music Entertainment (TME) és partnere egyelőre nem ront ajtóstul a házba, csak a részvények kevesebb mint felét akarja megszerezni, s az ügyletre 20 milliárd eurót szán – értesült a Reuters. Ekkora összeg a Universalt birtokló francia Vivendi médiacsoportot is gondolkodásra késztetheti. A végső szót az ügyben Vincent Bolloré multimilliárdos mondja ki, akinek 25 százalékos részesedése van a Vivendiben. A hírügynökség forrásai szerint Bolloré várakozó állásponton van, ott tart, hogy befektetési bankokat kér fel tanácsadónak, hogy megvizsgálják, milyen hatással járna a UMG kisebbségi részének eladása. A kínaiaknak Bolloréval nem lesz könnyű dolguk, ő ugyanis ragaszkodik a UMG-ben szerzett befolyásához, a stratégiai döntéseket a jövőben is ő akarja meghozni.

A Sony Musicot és a Warner Musicot megelőzve a világ legnagyobb zenekiadójának számító Universal értékéről számos adat jelent már meg. Daniel Kerven, a JPMorgan médiaelemzője egyedinek és megkerülhetetlennek nevezte a zeneiparban a UMG-t, amellyel minden komoly streamszolgáltatónak vagy partnerként, vagy – mint esetünkben – résztulajdonosként kapcsolatban kell állnia. Árazása is ennek megfelelően magas, 44 milliárd euró. A Goldman Sachs csak 35 milliárd euróra, a Deutsche Bank 29, a BNP Paribas pedig 25 milliárd euróra taksálja a többi között Lady Gaga, Taylor Swift, Drake és Kendrick Lamar kiadói jogaival rendelkező Universalt. A Vivendi vezérigazgatója, Arnaud de Puyfontaine 2017-es becslése szerint a UMG 40 milliárd euró feletti értéket képvisel. Akkor a Vivendi a Universal tőzsdei bevezetésén (IPO) gondolkodott, de letett róla, vélhetően azért, mert egyre több streamszolgáltatóval tudott megegyezni, s ezzel oldódtak a zeneipar profittermelő képességét illető aggodalmak. Olyannyira, hogy a Deutsche Bank szerint a UMG 2023-ban már évi másfél milliárd euró készpénzt tud termelni, ezért egy balsikerű IPO-t aligha érdemes megkockáztatni. A zeneiparban van pénz, az IFPI piackutató adatai szerint a kiadói iparágnak 2017-ben az előző évit 8,1 százalékkal meghaladó, 17,3 milliárd dolláros bevétele volt.

A Tencentnek stream­szolgál­tató­ként van érvényes licencszerződése a Universallal, de a KKR sem ismeretlen a szakmában, hiszen korábban a Bertelsmann-nal közös céget hozott létre a német médiaóriáshoz tartozó BMG kiadó jogainak hasznosítására, s befektetése olyan sikeres volt, hogy a Bertelsmann 2013-ban dupla áron vásárolta ki a közös cégből. Az ágazati összefonódásokra jellemző, hogy a Universalnak 4 százalékos részesedése van a globális piacvezető streamszolgáltatóban, a svéd Spotifyban, míg ez utóbbi és a Tencent kereszttulajdonnal rendelkezik egymásban.