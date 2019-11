Korlátoznák a készpénzes fizetést

A tranzakciós illeték miatt versenyhátrányban vannak a magyar bankok, eltörlésével az ügyfelek olcsó számlacsomagok között válogathatnának a bankszövetség szerint.

Drága az ingyenfelvétel

A tranzakciós illeték kivezetése ebben a munkaanyagban is előkerül. A javaslatcsomag a kétszeres ingyenes pénzfelvételt terhelő illeték eltörlését sürgeti annak érdekében, hogy a hazai pénzintézetek kedvező díjú bankszámla-szolgáltatásokat tudjanak nyújtani. Ennek kapcsán Becsei András emlékeztetett, hogy 2011-ben, az illeték bevezetése előtt a banki számlacsomagok rendkívül kedvezők voltak, így az extra terhek kért eltörlésével a bankok versenye szerinte most is hasonló, rendkívül kedvezményes csomagajánlatokhoz vezetne. A hazai bankok most a tranzakciós illeték költségéhez kénytelenek árazni: a havi kétszeres, maximum 150 ezer forintos „ingyenes” készpénzfelvétel tranzakciósilleték-terhe 900 forint. Enélkül az átlagos magyar számlacsomagdíjak Európában a legversenyképesebbek közé tartoznának – miközben a fenti teherrel az MNB vizsgálata szerint a legdrágábbak között vannak.

A bankszövetség számításai szerint a lakossági átutalásokat terhelő tranzakciós illeték kivezetése 10-12, az ingyenes készpénzfelvétel illetékmentesé tétele további 20 milliárd forintos kiesés lenne a költségvetésnek. A munkaanyag az ingyenes készpénzfelvétel összegének havi 50 ezer forintra való leszállítását irányozza elő. A készpénzhasználatot nagyban támogatja a lakosság körében a hungarikumnak számító sárga csekk, amelyet 54 százalékban még mindig készpénzben fizetnek be a polgárok. A törvény nem teszi lehetővé, hogy a sárga csekk más fizetési módokkal szembeni többletköltségeit a szolgáltatók kimutassák, ennek a tilalomnak eltörlését javasolja az anyag.

Bérek – csak elektronikusan

Merészebb ötletnek látszik a bérek kötelező elektronikus kifizetésének előírása – a felmérések szerint a dolgozók 21 százaléka még ma is készpénzben kapja a fizetését. Jó példával járhatna elöl az állam, amelynek szintén csökkennének a költségei, ha az általa biztosított juttatásokat, például a nyugdíjakat csak átutalással indíthatná, és a befizetéseknél is az elektronikus fizetést preferálná.

A kibocsátott bankjegyek 70 százaléka megtakarítási célú, nagy címletekben, 10 és 20 ezer forintos bankjegyekben van. E pénzeknek a rendszerbe való visszatérését a bankszövetség digitális munkacsoportja egyszeri, 10 százalékos adófizetés mellett, a megtakarítási számlákra történő befizetést támogató adóamnesztiával látja megoldhatónak.

