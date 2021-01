Korrekciós hullám csapott le a kriptodevizák piacára

Jelentős leértékelődésen mentek keresztül hétfőn a főbb kriptodevizák. Az egyik legnagyobb értékvesztést a bitcoin könyvelte el, de idei teljesítménye még így is pozitív. Akad viszont olyan szakértő, aki a múlt héten látott rekordszintekhez képest is lényeges felértékelődést jósol a továbbiakban a blockchain alapú fizetőeszköznek.

A bitcoin árfolyama tegnap napközben 23 százalékot meghaladó értékvesztést is mutatott. Az egyik elsőként megjelenő és mára a legismertebbé váló kriptodeviza ára a múlt hét második felében elért, történelmi rekordnak számító 42 ezer dollár környéki szintről tegnap valamivel 32 ezer dollár fölé csúszott, ez volt a napi mélypontja. A korrekció már a múlt hét végén megindult, de tegnap lényegesen felgyorsult. A mostani esések egyik oka a piaci elemzők szerint az, hogy az elmúlt napok jelentős ralija túlfűtött volt.

Abban viszont nincs egyetértés, hogy meddig tarthat a korrekciós fázis.

Akad, aki továbbra is buboréknak tekinti például a bitcoin piacán látható folyamatot, míg a Social Capital elemzője, Chamath Palihapitiya a CNBC-nek nyilatkozva arról beszélt, hogy bár az időzítés kérdéses, szerinte egyértelműen a 100 ezer dolláros vagy azt meghaladó szintek felé halad a blockchain technológiát használó deviza. Eddigi robusztus teljesítményét jól mutatja, hogy a mostani, látványos gyengüléssel együtt is még mindig közel 15 százalékos erősödést mutat az árfolyam az év elejétől. Az elmúlt egy évben pedig több mint 310 százalékos drágulást láthattunk. A JPMorgan ráadásul egyik január elején megjelent elemzésében már arról értekezett, hogy a bitcoin az arannyal is felveheti a versenyt, és a későbbiekben akár menedékeszköz-szerepet is betölthet.

A kibontakozó korrekció magával húzta a mélybe a többi meghatározó kriptodeviza árfolyamát is.

Az ethereum a Reuters szerint 1000 dollár közelébe zuhant vissza, ami 20 százalékot meghaladó értékvesztés, míg a szintén meghatározó tether és litecoin árfolyama is mínuszban volt tegnap. Az előbbi 0,12, az utóbbi majdnem 25 százalékos leértékelődést mutatott egy nap alatt. Ezzel párhuzamosan a kriptodevizák árkövetését végző Coinmarketcap weboldala szerint a kriptodevizák teljes piaci kapitalizációja 16,5 százalékkal esett vissza egyetlen nap alatt, 910 milliárd dollárra.

Az Egyesült Királyság pénzügyi felügyelete figyelmeztetést adott ki a befektetők számára.

Úgy fogalmaztak, hogy a kriptodevizák piacán végrehajtott befektetéskor az érintetteknek tudatában kell lenniük, hogy az ilyen típusú tranzakciók rendkívül magas kockázati besorolásúak. Így előfordulhat, hogy a befektetett tőke akár egészét elveszítheti az, aki nem kellően elővigyázatos. Hozzátették: nincs garancia arra, hogy a bitcoinba vagy a hasonló eszközökbe fektetett pénzt később ismét készpénzre lehet váltani, hiszen mindez az adott keresleti és kínálati viszonyok alakulásától függ. Végül éppen tegnap történt az az eddig példátlan eset is a Fox Business szerint, hogy meghirdették az első olyan éttermeket New Yorkban, amelyektől az eladó kizárólag bitcoin vagy ethereum ellenében kíván megválni.