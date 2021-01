Közel tízmilliót ér egy bitcoin

Újabb rekordot döntött a bitcoin árfolyama, amikor vasárnap elérte a 34 800 dollárt – írja a Reuters. A vasárnapi csúcshoz még hétfőn is meglehetősen közel áll a digitális fizetőeszköz:

egy bitcoin 33 365 dollárt, azaz nagyjából 9,84 millió forintnyit ér.

A kriptovaluta árfolyama több mint 800 százalékkal emelkedett március óta

– nem függetlenül a befektetők aggodalmaitól a koronavírust kísérő gazdasági válság miatt. A bitcoin ára decemberben lépte át először a 20 ezer dollárt, ami ugyancsak történelmi csúcs volt.

A HVG szemléje szerint a legerősebb hasonló fizetőeszköz az etherum, ezt most vasárnap is 1014 dolláron jegyezték. Az elektronikus fizetési módok sikere nyomán tavaly az Európai Központi Bank is vizsgálni kezdte a digitális euró kibocsátásának lehetőségét.