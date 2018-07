Magasra tették a lécet az elemzők

A válság óta ez lesz az első olyan negyedév, amikor a három hónap alatt folyamatosan emelkedtek az elemzői várakozások. Ez azonban visszaüthet az árfolyamokra – mondta a lapunknak nyilatkozó elemző.

A héten kezdődik a nagy gyorsjelentési hajrá az Egyesült Államokban, noha a nagy cégek közül például a Nike és a Walgreens Boots Alliance már közzé is tette az elmúlt negyedévre vonatkozó számait. A sportszergyártó a bevétel és az eredmény soron is felülmúlta a várakozásokat, a cég ezt részben a sikeres termékbevezetésekkel magyarázta. A Dow Jones indexbe nemrég bekerült Walgreens Boots Alliance a vártnak megfelelő bevétellel, de a konszenzust felülmúló profitról jelentett. Meg is emelték a negyedéves osztalékot.

Az Alcoa feldarabolása előtt rendre az alumíniumgyártóval indult a gyorsjelentési szezon, ám mostanában a nagybankok jelentésének időzítéséhez szokták kötni a startot. Pénteken a JP Morgan Chase, a Wells Fargo és a Citigroup számait ismerhetik meg a befektetők, de a Delta Airlines csütörtökön, míg a Pepsi már kedden jelent.

A válság óta ez lesz az első olyan negyedév, amikor a három hónap alatt folyamatosan emelkedtek az elemzői várakozások. Eddig mindig optimisták voltak a konszenzusok az előző gyorsjelentés után, majd folyamatosan csökkentek a várt számok. Az optimizmusnak az amerikai adócsökkentés adott nagy lökést

– mondta Blahó Levente a Raiffeisen Bank elemzője. A konszenzus szerint az árbevételek átlagosan 8-9, míg az adózott eredmény 18-19 százalékkal emelkedhet éves alapon. „A felfokozott várakozásokat vélhetőleg nem haladják majd meg a tényleges számok. Ez azt okozhatja, hogy az árfolyam-reakció annak ellenére lehet negatív jó pár vállalatnál, hogy a társaság összességében jól teljesített” – tette hozzá az elemző, aki szerint a tényleges számoknál a menedzsmentvárakozások lehetnek még érdekesebbek.

„Donald Trump amerikai elnök kereskedelmi háborús lépései rengeteg bizonytalanságot idéznek elő a piacon. A fogyasztók, a vállalatok és a jegybank is aggódik a kereskedelmi háború miatt. A kilátások bizonytalanok, de a helyzet romlására számít mindenki. A cégek beruházásokat halasztanak el, persze az még még kérdés, hogy milyen időtávon. Az egész piacon óvatos pesszimista hangulat figyelhető meg” – hívta fel a figyelmet Blahó Levente.

Az olaj az elmúlt évben több mint 60 százalékkal drágult, ezért az energetikai szektorban várható a leglátványosabb, 142 százalékos eredménynövekedés. Jól teljesíthet az alapanyagszektor, de a telekommunikációs és a technológiai társaságoktól is 20 százalék feletti pluszt vár a piac. Az ötszáz legnagyobb amerikai cégtől átlagosan 20 százalékos profitbővülésre számítanak.

