MASZSZ: nőtt a kormány bevétele, indokolt a kétszámjegyű béremelés

Nemcsak a minimálbért, hanem a nyugdíjakat, a családi pótlék, a GYES és az árvaellátás összegét, valamint az otthonápolási díjat is sürgősen emelni kell – reagált közleményben a Magyar Szakszervezeti Szövetség a Pénzügyminisztérium pénteken – december 20-án – közzétett elemzésére, miszerint a novemberi adatok alapján a tavalyihoz képest jelentősen nőtt a kormány bevétele. A MASZSZ ezért az eddigieknél is határozottabban szorgalmazza a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumát (VKF) mielőbbi összehívását, hogy érdemben tárgyalhassanak végre a béremelés mértékéről.

A szövetség úgy véli, a Pénzügyminisztérium nyilvánosságra hozott elemzéséből is kiderült,

a tavalyinál jóval dinamikusabban nőtt az államháztartási bevétel, a Magyar Szakszervezeti Szövetség még inkább indokoltnak tartja a kétszámjegyű, legalább 10 százalékos – akár ennél is több – béremelést.

A 130 ezer embert képviselő szakszervezeti szövetség szerint,

a pluszbevételből már a nyugdíjemelésre, a családi pótlékok rendezésére, a GYES, az árvaellátás és az otthonápolási díj rendezésére is jutnia kell

– szögezte le Kordás László.

A MASZSZ elnöke mindezt azzal támasztotta alá, hogy a Pénzügyminisztérium részletes jelentéséből is egyértelmű: jól jártak a vállalkozók és a kormány is.

A jelentős növekedésből kell, hogy jusson a minimálbérért dolgozóknak és mindazoknak, akiket évek óta háttérbe szorít a kormány

– hangsúlyozta Kordás.

Ehhez azonban minél előbb össze kell hívni a VKF-t – jelentette ki, hozzátéve, hogy a szövetség kész a tárgyalásokra, az egyeztetésekre.

Az elnök felhívja a figyelmet a bérek között tátongó óriási szakadékra is, amelynek kialakulása és évek óta tartó konzerválása mindenképpen a kormány és a vállalkozók felelőssége. A MASZSZ megrendelésére a Policy Agenda idén is kimutatta: döbbenetes a béregyenlőtlenség, s ezt a torz helyzetet az egykulcsos adórendszer is konzerválja.

A legjobban kereső, alig több mint 400 ezer ember – a munkavállalók 10 százaléka – tavaly annyit vitt haza, mint az alacsony jövedelműek kétharmada, csaknem 2,8 millióan. Másfél millióan azonban a létminimum összegénél, 94 820 forintnál is kevesebbet keresnek havonta.

„Elérkezett az idő, hogy ezt a végtelenül igazságtalan helyzetet rendezze a kormány, hiszen éppen most adta hírül, hogy a vártnál jelentősebb többletre tett szert. Ebből a munkavállalóknak is jár. Most ők következnek” – jelentette ki határozottan Kordás László.