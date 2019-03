Növekedési Kötvényprogramot hirdetett az MNB

Kiderültek az új jegybanki program részletei: minden működő vállalat előtt nyitott az ajtó.

A jegybank 100 milliárd forinttal csökkentette a kiszorítandó likviditás mértékét az idei második negyedévre és bevezetik a Növekedési Kötvényprogramot (NKP) amelynek 300 milliárd forintos keretösszege lesz – derült ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) közleményéből. Az NKP – az NHP fix-szel együtt – segíti a vállalatok finanszírozását, a program keretein belül jó minőségű vállalati kötvényeket vásárol majd az MNB. A többlet likviditást a jegybank a preferenciális betéttel semlegesíti.

Meglépte az MNB: itt a monetáris fordulat A piaci várakozásoknak megfelelően nem változtatott az alapkamat 0,9 százalékos szintjén, de a kamatfolyosó szűkítésével megkezdte a monetáris szigorítást a jegybank. A forint nagyot gyengült a bejelentés után.

Az EKB programját vettük alapul az NKP megalkotásakor, minden vállalat részt vehet szektortól, mérettől függetlenül és akár bankhitel kiváltására is felhasználható – mondta a Világgazdaság kérdésére Nagy Márton, az MNB alelnöke. Csak hazai székhelyű vállalat, forintban denominált kötvényét vásárolhatja meg a jegybank, a vállalatnak legalább B+ besorolásúnak kell lennie, az MNB legfeljebb adott sorozat 70 százalékát vásárolhatja meg és maximum 20 milliárd forint lehet a az egy cégtől vásárolt állomány. Nagy Márton hozzáfűzte: a program célja, hogy helyre állítsa a magyar közép és nagyvállalati kötvénypiacot, jelenleg ugyanis a GDP mindössze 1,5 százalékát teszi ki a vállalati kötvények állománya Magyarországon, ami rendkívül alacsony a nemzetközi összehasonlításban. A monetáris transzmisszió elősegítése a program célja, a preferenciális betét semlegesíti a plusz likviditást. A programoknak köszönhetően a vállalati hitelezés jelentősen bővült, a szerkezeti problémákat az NHP fix kezeli, az NKP-nak versenyképesség javító hatása van, ráadásul a vállalati forráshoz jutást is segíti.

A jegybanknak három mandátuma van: a pénzügyi az árstabilitás elérése és a kormány gazdaságpolitikájának támogatása, ezek az előző hat évben megvalósultak – mondta Matolcsy György. Az MNB elérte a középtávú inflációs célját, amit szeretnénk fenntartani, ez kevés jegybanknak sikerült világszerte, különösen egy deflációs félelemtől övezett gazdasági környezetben. Kettős folyamat figyelhető meg a fogyasztói árindexnél: a reálkereset és a fogyasztás felfelé, a külső környezet pedig lefelé mutató kockázatokat mutat. Az MNB elnöke kifejtette: elsősorban az adószűrt maginflációt figyeljük, ez mutatja a mélyben húzódó folyamatokat. Míg az első hat évben a gazdasági mutatók stabilitását értük el, addig a következő hat évben ennek fenntartása lesz a célunk. Matolcsy György jelentős lépésnek nevezte az egynapos betéti ráta 10 bázispontos emelését, illetve a kiszorítandó likviditás 100 milliárd forinttal csökkentését, ezek hozzájárulnak az inflációs cél fenntartható eléréséhez. A monetáris transzmisszió javítása érdekében vezeti be a jegybank a NKP-t. A monetáris politika továbbra is laza, csupán az eszközei változnak, továbbra is az infláció az MNB elsődleges horgonya. A jegybankelnök hangsúlyozta: nem nyitunk szigorítási ciklust, egyedi döntésről van szó.