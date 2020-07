OTP: a járvány pénzügyi hatásai erősíthetik a magyarok megtakarítási hajlandóságát

A koronavírus-járvány felértékelte a pénzügyi tudatosság szerepét, a járvány pénzügyi hatásai erősíthetik a magyarok megtakarítási hajlandóságát egy, az OTP Bank megbízásából készített kutatás szerint.

A bank azt írta: azok, akik legalább félmillió forint megtakarítással rendelkeztek, könnyebben vészelték át az elmúlt hónapokat, és többségük most pozitívabbnak értékeli anyagi helyzetét, mint az elmúlt egy évben. Az OTP Bank megbízásából készített NRC kutatás szerint a több mint félmillió forinttal rendelkező megtakarítók pénzügyi céljaiban nem történtek komoly változások:

56 százalékuk továbbra is úgy tervezi, hogy a következő hat hónapban változatlan összeggel folytatja a takarékoskodást, 14 százalékuk pedig a korábbinál még többet szeretne tartalékolni a váratlan helyzetekre. Száz válaszadóból csak heten nyilatkoztak úgy, hogy nem tudnak pénzt félretenni az elkövetkező időszakban

– tették hozzá.

A közleményben idézték Nyitrai Győzőt, az OTP Bank Megtakarítási Szolgáltatások Főosztályának igazgatóját, aki úgy fogalmazott:

bár a válaszadók felénél a háztartásuk bevételei visszaestek, és a harmaduknak extra kiadásai is voltak a járvány miatt,

az adatokból egyértelműen kiderül, hogy az érdemi megtakarítók sokkal könnyebben birkóztak meg a járványhelyzet okozta pénzügyi nehézségekkel.

Ráadásul harmaduknak még csökkentek is a kiadásaik. Mindez azt igazolja, hogy érdemes rendszeres megtakarítással felkészülni a váratlan helyzetekre – emelte ki. A kutatásban arra is rámutattak, hogy a válaszadók többsége, 85 százaléka jobban aggódik egy elhúzódó gazdasági válság, mint a saját vagy szerettei egészsége miatt, és a megkérdezettek 42 százalékának van valamilyen nem készpénzben tartott megtakarítása. Közülük tízből nyolcan rendelkeznek legalább félmillió forint összegű megtakarítási termékkel, és többségük a nehézségek ellenére is inkább pozitívan ítélte meg az elmúlt egy évet anyagi szempontból.