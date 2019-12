Robog a lakossági állampapír értékesítés

Tovább növelné a lakosságnak értékesített állampapírok arányát az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK), hangzott el a az állam jövő évi finanszírozási tervét ismertető sajtótájékoztatón csütörtökön a Pénzügyminisztériumban.

Az eheti értékesítésekkel az idei sláger termék, a Magyar Állampapír Plusz állománya elérhette a 3000 milliárd forintot, és továbbra is népszerű eszköz maradhat. A jövő év első felében útjára bocsáthatják a nyugdíjkötvényt – mondta el Varga Mihály pénzügyminiszter.

Az alacsony és a nullához közelítő éves államháztartási hiányok ereszkedő pályán tartják a GDP-hez mért államadósságot: a tavalyi 70,2 százalékról idén 66 százalék, jövőre 65 százalék környékére csökkenhet, 2022-re pedig a maastrichti követelményt jelentő 60 százalékos határ alá.

Az államháztartás finanszírozási igénye a kisebb lejáratok és a mérsékelt költségvetési hiány miatt nagyot csökken jövőre, a GDP 14 százalékára az idei 20 százalékról.

A cél továbbra is a lakossági finanszírozás arányának növelése, a devizaadósság rátájának csökkentése és az állampapírok hátralévő átlagos futamidejének a növelése. A lakossági papírokon továbbra is fenn kívánják tartani a pozitív reálkamatot

– foglalta össze Kurali Zoltán, az ÁKK vezérigazgatója.

A futamidők hosszabbításának a célját szolgálja többek közt az is, hogy januártól húszéves kötvényt bocsát ki az intézményi befektetőknek az ÁKK. Emiatt változik az állampapír aukciók rendje is: bekerül a hosszú papír, és kevesebbszer értékesítik a hároméves államkötvényeket. Új állampapír indexet is bevezetnek be HMAX néven a három évnél hosszabb futamidejű papírokra.

A kisebb lejáratok miatt jövőre az intézményeknek és a lakosságnak is jelentősen kisebb mennyiségű állampapírt kell eladni, de a lakossági eladások 400 milliárd forinttal meghaladják a lejáratokat.

A háztartásoknál lévő lakossági állampapírok állománya az év végén várhatóan 7500 milliárd forint körül lesz, és ezt a következő években 11 ezer milliárdra emelnék. Folytatódik a lakossági deviza papírok értékesítése és lehet, hogy jenban és jüanban denominált zöld kötvényeket is kibocsát jövőre a magyar állam.