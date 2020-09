Segít az MFB a cégeknek túlélni a likviditási sokkot

A korábbi válságoktól eltérően idén egyes ágazatok árbevétele nagyon gyorsan, szinte azonnal csökkent, vagy teljesen meg is szűnt, és bizonytalanságba lökött teljes szektorokat, tehát

nem arról volt szó, hogy a fogyasztók nem voltak hajlandó bizonyos szektorokban pénzt költeni, hanem nem volt rá lehetőségük sem.

Ezért az államnak olyan eszközöket és megoldásokat kellett gyorsan bevezetnie, amelyek biztosították a cégeknek a likviditási sokk túlélését – mondta Kisgergely Kornél, az MFB pénzügyi divíziójának igazgatója a Világgazdaság Válság után – a hazai vállalatok kihívásai és lehetőségei című konferenciáján.

A kormány néhány hét alatt kidolgozott egy nagy mértékű és fókuszált intézkedéscsomagot, amelynek fontos pillére a Magyar fejlesztési Bank, és az általa összeállított válságkezelési termékek. A bankcsoport hitel-, tőke- és garanciatermékekkel is tudja segíteni a vállalkozásokat, valamint lehetősége van arra is, hogy a cégeket nagyon korai szakaszában, és nagyvállalati státuszában is segíthesse. Kisgergely Kornél elmondása szerint

az MFB igyekszik úgy segíteni a vállalkozásokat, hogy a költségvetést minél kevésbé terhelje, és olyan forrásokat mozgósítani, amelyek a költségvetéstől függetlenek, például uniós források.

Kiemelte, az eddigi eredményeik bizakodásra adnak okot, tavaly 1,5 százalékkal járult hozzá az MFB termékeink keresztül a gazdaság növekedéséhez. Hozzátette, a járványhelyzet miatti gazdasági helyzetben felértékelődött a garanciatermékek iránti igény, és a cégcsoporthoz tartozó Garantiqa szerepe is.

A főigazgató kiemelte, a gazdaságvédelmi csomag célja, hogy a vállalkozásokat stabilizálja, a likviditási nehézségeket kezelje.

A piaci felmérések alapján a cégek jelentős része csak néhány hónapnyi tartalékkal rendelkeznek, tehát gyorsan kimerülnek a készletei, és külső segítségre van szükségük az életben maradáshoz.

Ebben változás lehet a következő időszakban, tanulva a jelenlegi helyzetből vélhetően a cégek nagyobb tartalékokat képeznek majd, hogy felkészüljenek a mostanihoz hasonló helyzetekre. Az MFB a beruházások támogatását is szorgalmazza, és nem csak azokban a szektorokban, amelyeket a válság a legjobban sújtotta, továbbá a válság utáni építkezésre is készülni kell.

Az MFB termékein – hitel, tőke és garancia – keresztül összesen 1500 milliárd forintos kerettel gazdálkodhat. A főigazgató elmondása szerint

jelentős igényt tapasztalnak a krízishitelek iránt, amely a mikro- és kisvállalkozásokat támogatja, de szintén népszerű a kkv technológiai hitelprogram is.

Utóbbi egy uniós forrású termék, amelyeket forgóeszközre és likviditás finanszírozására is fel lehet használni 0 százalékos kamat mellett. Tehát ez az 230 milliárd forintos keret semmilyen mértékben sem terheli a költségvetést. Az MFB versenyképességi hitel kerete 150 milliárd forint és saját forrású hiteltermék. Ennek a nagyvállalati szegmens támogatása a célja.

A Garantiqa krízis garanciaprogram keretösszegét 500 milliárd forinttal emelték meg, és egészen 5 milliárd forintos garanciaigényt is ki tud szolgálni.

E felett az MFB vis major garanciaprogram nyújthat segítséget, amely 5 és 10 milliárd forint közötti garanciaigényeket fogad, amely a piacon már nem felvállalható kockázat.

Elérhetők krízis tőkeprogramok is, amelyeket a bankcsoporthoz tartozó Hiventures kezel. Nagyon népszerű a startup mentőprogram, amelynek 30 milliárd forint a kerete, ahogy a kkv mentőprogram is 41 milliárdos kerettel. Elindítottak egy olyan krízis tőkeprogramot is, amelyek a nagyvállalatok számára nyújtanak segítséget, és kiemelt célja a belföldi és külföldi felvásárlási lehetőségek kiaknázásának elősegítése, illetve a válság által felszínre hozott fejlesztési igényeket is támogatja.