Sokat hozhat a konyhára az e-fizetés

Három területen eredményezhet érdemi megtakarítást a készpénzforgalom vissza­szorítása: kevesebb lenne az eltitkolt jövedelem, a bankjegyek a párnacihából bekerülnének a magyar gazdaság körforgásába, és jelentősen csökkennének a fizetési tranzakciók költségei.

A legfrissebb jegybanki statisztikák szerint 6354 milliárd forint készpénz van forgalomban, ebből 4917 milliárd a lakosságnál, miközben tíz éve még csak 2200 milliárd forint készpénz volt a magyar gazdaságban. A túlzott készpénzhasználat számos pluszköltséget okoz,

az államot például közvetlenül érintheti, hogy a készpénzes tranzakciók jelentős része elkerüli a nyilvánosságot, a feketegazdaságot erősíti.

E téren az online pénztárgépek és az EKÁER bevezetése sokat segített, majd a gazdaságfehéredés újabb hulláma az online számlázás tavaly nyári bevezetése volt. Az OECD felmérése szerint így az áfarés mértéke a 2013-as 21 százalékról a múlt évre 9 százalékra csökkent, és az idén várhatóan tovább mérséklődhet. Ugyanakkor

a 9 százalékos mérték 386 milliárd forintos kiesett jövedelmet jelent.

A szürke- és feketegazdaság méretét Friedrich Schnei­der német közgazdász a GDP 22,4 százalékára tette – még az online számlák bevezetése előtti, 2017-es adatok alapján.

A feketegazdaság 2015 óta erősödik erőteljesebben Magyarországon, amikor beindult a készpénzállomány exponenciális növekedése.

Regős Gábor, a Századvég vezető elemzője szerint ha a lakosság a nála lévő pénzeket évi 3 százalékos kamatozású állampapírokba fektetné, akkor évente csaknem 150 milliárd forinttal gyarapodna a felhasználható jövedelme. A készpénzállomány, illetve annak forgatása a bankrendszerből is hiányzik, ami visszahathat a banki szolgáltatások árazására is: ha több készpénz kerülne a bankrendszerbe, akkor csökkenne a pénzintézetek készpénztartáson elszenvedett kamatvesztesége. A Magyar Nemzeti Bank tavaly 11 milliárd forintot költött a bankjegyek és a pénzérmék gyártására, s az értéket növelte a bankjegycsereprogram is.

