Szinte minden körülmény adva van az új Masterplast-árfolyamcsúcshoz

Csúcsközelben járt a héten a Masterplast-részvény árfolyama. Az építőipari alapanyaggyártó és -forgalmazó cég teljesítménye és az iparági trendek is a rali folytatását vetítik előre.

Szeptember végén és még október első napján is eddigi maximuma, a 2012. március végén jegyzett 760 forint közelében járt a Masterplast papírjainak árfolyama. A társaság fontos döntés előtt áll, október 14-én rendkívüli közgyűlést tart annak apropóján, hogy a megfelelő minősítés megszerzése után a cég részt vesz a Magyar Nemzeti Bank által indított Növekedési kötvényprogramban. A társaság legfeljebb hatmilliárd forint értékben bocsát ki kötvényt – erről döntenek majd a részvényesek. A Világgazdaság kérdésére Le Phuong Hai Thanh, a Concorde elemzési üzletágának vezetője arról beszélt, hogy

a vállalat feltehetően hitelkiváltásra használhatja fel a kötvénykibocsátással bevont forrást, és a részvétel a részvényárfolyamot is támogathatja.

A céget – mint hozzátette – tevékenységéből adódóan egy esetleges gazdasági lassulás is csak késve éri el. „Még legalább egy évig kitarthat az iparágban tapasztalható erős értékesítési trend – emelte ki az elemző –, ami visszaköszönhet a cég értékpapírjainak árfolyamában is”. Az év végéig a jelenleginél érezhetően magasabb szintre várja a Masterplast papírjainak árfolyamát.

Szeptemberi kommentárjában az MKB tőkepiaci elemzője is vételre ajánlotta a társaság papírjait 874 forintos célárral.

A vállalat egyébként féléves jelentésében arra is kitért, hogy továbbra is a homlokzati hőszigetelő rendszerek adták a legnagyobb hányadot a második negyedéves árbevételben. Ezeknek a köznyelvben még mindig sokszor hungarocellként emlegetett polisztirol hőszigetelő anyagoknak, vagyis az EPS-nek a forgalma 15 százalékkal emelkedett a Masterplastnál, de ez a termékcsoport a későbbiekben is fontos bázis lehet.

