Támogatások nélkül is bíznak a lakástakarék-piac jövőjében

Visszaeső szerződésszám, ám magasabb megtakarítási összeg, fennmaradó aktív hitelezés jellemezte a Fundamenta első támogatások nélküli évét. A társaság a személyibankár-hálózatának fenntartása és a rentábilis működés érdekében új üzletekbe fogott.

Szélesebb palettán, de továbbra is az értékesítésből kíván megélni a Fundamenta – mondta Morafcsik László, a Funda­menta-Lakáskassza Zrt. vezérigaz­gató-helyettese, aki szerint az állami támogatás megvonása miatt újra kellett gondolniuk a lehetőségeket. Az ügyfelek alapvető érdeke nem változott, továbbra is vannak lakáscéljaik, ezek megvalósítását egy részük megtakarításokból fedezi, a többieknek szükségük van hitelre. A Fundamenta tehát továbbra is a lakáscélú megtakarításokra és hitelekre koncentrál.

A törvényi változás óta eltelt egy évben a lakástakarék-termékek értékesítése a társaságnál az öt-hat évvel ezelőtti szinten stabilizálódott a szakember szerint. A Világgazdaság pontosító kérdésére Morafcsik László elmondta, hogy ez az állítás a szerződéses összegekre, nem pedig a szerződések számára vonatkozik, ugyanis a szerződések száma csökkent a Fundamentánál is, ám a magasabb megtakarítási összegeknek köszönhetően az állomány gyorsan bővül.

Szeptember végén a Fundamenta a 2018-as 3182 milliárd forintról 11,9 százalékkal, 3563 milliárd forintra növelte az ügyfelek megtakarítási állományát, míg a kihelyezett összeg a tavalyi 147 milliárd forintról 8,8 százalékkal, 160 milliárdra nőtt. Ezzel a kihelyezéssel a társaság az idén is a teljes hazai lakáshitel-kihelyezés 15 százalékát adja. A korábbi években a Fundamenta az igény felmerülésekor nyújtott áthidaló hitelekre alapozta a növekedést, amikor a kölcsöntörlesztés mellett az ügyfél lakás-takarékpénztári megtakarítást is indított.

Az állami támogatás megvonása után a bónuszprogramokkal e megtakarítások éves hozama 2 százalék körüli lehet. A vezérigazgató-helyettes szerint azon ügyfelek körében, akik csak a megtakarítási időszak végén gondolkodnak el, hogy mire költsék a pénzüket, csak 30 százalék azok aránya, akik hitelt is felvesznek az összegyűjtött pénz kiegészítésére – holott nekik szól a versenyképes, 2,9 százalékos éves kamatozású termék. Az áthidaló hitel ennél magasabb kamaton forog.

