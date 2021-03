Több milliárd kölcsön a csőben

Már több mint ötezer vállalkozás igényelte az MFB kamatmentes újraindítási gyorskölcsönét, s az MFB Pontokat működtető bankok még csak a következő hetekre várják az igénylések felfutását. Az MFB felvette a kapcsolatot a Közjegyzői Kamarával, hogy gyorsabban lehessen közokiratba foglalni a hitelhez szükséges tartozáselismerő nyilatkozatokat.

Az első hét folyamán már több mint ötezer előzetes hiteligényt fogadtak be az MFB Pontokon a kamatmentes újraindítási gyorskölcsönből – tájékoztatta a Világgazdaságot a Magyar Fejlesztési Bank (MFB). Az MFB Pontok hálózatát működtető bankok mindegyike jelentős érdeklődést tapasztalt, ám egyelőre – miként a Gránit Bankban megjegyezték – elsősorban a termékfeltételek után érdeklődtek az ügyfelek. A Takarékbank szakemberei szerint az is látható, hogy az érdeklődők egy része az igény benyújtásával kivárja a korlátozások enyhítését, amikor már valóban újra tudja indítani a vállalkozását.

A Budapest Bank (BB) tapasztalatai szerint sokan már az előminősítésnél elvéreznek azok közül is,

akiknek a tevékenységi köre alapján módjuk lenne hitelt igényelni, mert nem rendelkeztek pozitív üzleti eredménnyel 2019-ben.

A BB szerint sok érdeklődő még nem tudta megoldani a hitelkérelem benyújtását, azt csak a következő napokban, hetekben tervezi. A Takarékbankba kedd délig mintegy kétszáz igényt fogadtak be több mint 1,5 milliárd forint értékben, sőt a bank tájékoztatása szerint már 40 elfogadott ügyletük is van mintegy 330 millió forint értékben. Az OTP Bank által üzemeltetett MFB Pontokon már az első héten több ezer társaság érdeklődött a konstrukció iránt, átlagosan 8 millió forint kölcsönt vennének fel.

A pénzintézet által befogadott kérelmek összege megközelíti a 2 milliárd forintot.

Az MKB-nál is nagy mennyiségű befogadott ügyleten dolgoznak. Tájékoztatásuk szerint az ügymenet valóban gyors, több ügylet esetében már szerződést is kötöttek.

Az első hét adatai szerint az OTP Banknál a legtöbb igénylés a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás, valamint a művészeti, szórakoztatási és szabadidős szolgáltatások területéről érkezett. Régiós bontásban a budapesti és Pest megyei, valamint az északkelet-magyarországi társaságok voltak a legaktívabbak.

A márciusi korlátozásokkal érintett szektorok képviselői egy héttel a program indulása után, március 16-tól jelentkezhetnek a gyorskölcsönért. A Takarékbankban úgy vélik, hogy a TEÁOR-bővítés körébe tartozó vállalkozások közül is sokan élnek a lehetőséggel, a bankban azzal számolnak, hogy az MFB Pontjaik segítségével több ezer vállalkozásnak folyósítanak majd újraindítási gyorskölcsönt, amelynek összege több tízmilliárd forintra lesz tehető. A gördülékeny munkavégzés biztosítására a Takarékbanknál arra készülnek, hogy szükség esetén munkaerő-átcsoportosítással gyorsítják a hitelbírálati folyamatot. A Gránit Bankban napokon belül elindul a teljesen digitális gyorskölcsönigénylés.

A hitel feltételeiben azonban van szűk keresztmetszet.

A kondíciók szerint a kölcsön igényléséhez nem kell feltétlenül ingatlanfedezet, de előírás, hogy a magánokiratban történő szerződéskötést követően egyoldalú, közjegyző előtti tartozáselismerő nyilatkozatot tegyen az ügyfél. Az MFB egyeztetéseket folytat a közjegyzői kamarával arról, hogy a közjegyzők egyszerűsített közjegyzői okiratmintát használjanak. A bank közlése szerint a folyamatban az ügyfeleket tehermentesítik, az MFB Pont fogja megküldeni a közjegyzőnek az ügyfél adatait. Az MFB az esetleges torlódások elkerülése végett is egyeztet a kapacitások tervezéséről a közjegyzői kamarával. Az MFB Pontokat működtető bankok egyéb kérdésekben is igyekeznek minimálisra csökkenteni az adminisztrációt, és ígérik, hogy ügyfeleiket a közjegyzői okirat megszerzésében is segítik.