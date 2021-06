Továbbra is kifizetődő üzlet a tőzsdeüzemeltetés

A varsói és a szófiai tőzsde üzemeltetőjének is jókora profitot szállítottak az év elején is aktívan kereskedő kisbefektetők, a Bukaresti Értéktőzsde eredménye azonban jelentősen visszaesett a pandémia első sokkja miatt kiemelkedő tavalyi első negyedévhez képest.

A tavalyi pandémiás év nagy nyertesei között voltak a tőzsdeüzemeltetők, amelyek a koronavírus-járvány kiváltotta első piaci sokk, majd a tőkepiaci hullámokat meglovagló befektetők aktívabb kereskedése nyomán árbevételüket és eredményüket is bőségesen tudták növelni. A régió meghatározó tőkepiacának számító Varsói Értéktőzsdét üzemeltető GPW Group árbevétele és EBITDA-ja is rekordot döntött 2020-ban, és harmincéves fennállásának egyik legmagasabb profitját érte el. A bukaresti börzét irányító BVB ugyancsak szinte minden soron két számjegyű bővülési arányt ért el, és növekvő fogalom mellett nyereséges maradt a Budapesti Értéktőzsde is.

Az idei első negyedévben már kisebb volatilitás jellemezte a piacokat, a varsói és a szófiai börze teljesítményén ez még nem hagyott nyomot, de a szomszédos román tőzsde eredményét számottevően visszavetette a parkett gyérebb forgalma.

Az előző negyedévi kiemelkedő teljesítményt ugyan a varsói GPW sem tudta megismételni, éves alapon azonban újabb jelentős bővülésről adott számot, a járvány harmadik hulláma alatt ugyanis felfokozott maradt az érdeklődés a helyi piacon elérhető részvények iránt.

A lengyel börze üzemeltetőjének forgalma bő 15 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbit, a 112 millió zlotys – 26 millió eurós – forgalomban szerepe volt az ötödével emelkedő kereskedési volumennek és az adatértékesítésekből származó bevételek 12 százalékos bővülésének is.

A naprakész piaci információk iránti kereslet ráadásul még a kiemelkedő negyedik negyedévhez képest is nőtt.

Az EBITDA-ját 7 százalékkal, 54 millió zlotyra tornászta fel az operátor, adózott nyeresége pedig majdnem harmadával, 38,7 millió zlotyra ugrott. Mivel a vártnál jobb lett az eredmény, a tőzsdeüzemeltető felsrófolta 2020-as eredményéből fizetendő osztalékjavaslatát is, és az év eleji 2,4 helyett már 2,5 zloty kifizetését javasolja részvényenként, ami gáláns, 5,1 százalékos hozam.

A bukaresti parkettre az egy évvel korábbinál kevesebb pénzt vittek a befektetők, a kisebb tőkepiaci forgalom pedig – a bázishatás miatt – rányomta a bélyegét a BVB tőzsdeüzemeltető idei első negyedéves eredményére is. Bevételei csaknem ötödével, 9,88 millió lejre – kétmillió euróra – csökkentek, a működési kiadásokat ugyanakkor 13 százalékkal megemelték a július vége óta működő új központi elszámolóház költségei.

Mindezek eredőjeként a működési eredmény ötödére apadt, a pénzügyi tevékenység eredménye azonban a duplájára nőtt a devizaárfolyamokon elkönyvelt nyereséggel. Az utóbbi némileg kozmetikázta az adózott eredményt is, amely azonban még ezzel együtt is a tavalyi kevesebb mint felére, kétmillió lejre futott be 2021 elején.

Az előzőeknél lényegesen kisebb Bolgár Értéktőzsde (BSE) eredménye nagyot javult éves alapon, mivel – a lengyel börzéhez hasonlóan – az év elején is aktívan kereskedő tőzsdézők magas forgalmat generáltak. A BSE csoportszintű árbevétele bő 30 százalékkal, 3,9 millió levára – mintegy kétmillió euróra – emelkedett, az EBITDA, az üzemi eredmény és az adózott nyereség pedig egyaránt másfélszeresére hízott ezzel párhuzamosan, az utóbbi 1,9 millió levát hozott az operátor konyhájára.

A tőzsdeüzemeltetők részvényeit is megérte tartani az idén, igaz, az egyaránt csaknem 20 százalékkal erősödő helyi vezető tőzsdeindexeket csupán a 23 százalékot ralizó Bolgár Értéktőzsde papírjai teljesítették felül, a PGW és a BVB ennél lényegesen szerényebb, 8, illetve 11 százalékos hozamot szállított a befektetőknek június elejéig.