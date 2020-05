Pénzforgalom A legtöbb esetben csak új számlák nyitását engedik interneten keresztül a bankok

Ügyfeleket is hozhat a járvány

Az elmúlt időszakban több hitelintézet is lehetővé tette az online számlanyitást a lakossági ügyfelek körében, ezzel együtt a járványhelyzetre reagálva néhány akciós ajánlat is megjelent a piacon. Tovább nőhet a netbanki hozzáférést lehetővé tevő számlák aránya is.