Újabb csúcson a háztartások vagyona

Nagyot nőtt a nonprofit szektor az első negyedévben. A háztartások buktak a tőzsdei részvényeken, de az egyéb cégekben fennálló részesedésük értéke emelkedett.

Jóformán minden nemzetgazdasági ágazat gazdagodott az első negyedév végére. Különösen sokat gyarapodtak a nonprofit szervezetek pénzügyi számlái a Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss adatai szerint. A háztartásokat segítő nonprofit szektor pénzügyi vagyona március végén meghaladta az 1438 milliárd forintot, ami történelmi csúcsnak számít. Az év első három hónapjában 224 milliárd forintnyi friss forrással gyarapodott a civil szféra, amiben szerepet játszhattak egyebek mellett a már érkező egyszázalékos felajánlások is. A civilek egyébként a bejövő forrásokból főleg hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat – azokon belül is magyar állampapírokat – vásároltak.

A háztartások vagyona is újabb rekordot ért el. A lakosság bruttó pénzügyi vagyona március végére 48 416,7 milliárd forintra nőtt, az adósságoktól megtisztított nettó pénzügyi vagyon pedig a történelem során először átlépte a 40 ezermilliárd forintos lélektani határt. A kisbefektetők több mint 472 milliárd forint friss tőkét fektettek be pénzügyi eszközökbe, és 142 milliárd forintnyi árfolyamnyereségük is lett az első negyedévben. Ez utóbbi leginkább egyéb tulajdonosi részesedéseik átértékelésén keletkezett, a többi befektetések inkább csak buktak. A tőzsdei részvényeken csaknem 33 milliárd, az életbiztosításokon csaknem 14 milliárd, a nyugdíjpénztári megtakarításokon pedig 23,6 milliárd forintot veszített a lakosság egyetlen negyedév alatt.

A tőzsdén elszenvedett veszteségek miatt csökkent a kisbefektetők részvényállománya: március végén 768,3 milliárd forint volt. A tőzsdében egyébként az esések ellenére bíztak a háztartások, az első negyedévben csaknem 10 milliárd forintnyi friss pénzzel szálltak be a részvénypiacba. Továbbra is sok pénz hever parlagon, a hektikusan mozgó részvénypiacok, az egyre alacsonyabb állampapírhozamok és betétkamatok láttán tovább emelkedett a készpénz- és a folyószámlabetétek állománya. A harmadik hónap végére a háztartásoknál csaknem 4320 milliárd forint készpénz volt (ez háztartásonként több mint egymillió forint), a folyószámlákon pedig lekötetlenül több mint 5430 milliárd forint parkolt.

A vállalkozások nettó pénzügyi vagyona újabb mélypontra ért.

A pénzügyi vagyon ugyan kismértékben nőtt az első negyedévben, és megközelítette a 31 ezermilliárd forintot, a kötelezettségeik azonban még nagyobb mértékben emelkedtek, 71 276,3 milliárd forintra, így a nettó pénzügyi vagyon mínusz 40 ezermilliárd forint alá süllyedt. A vállalkozások hitelállománya kismértékben nőtt, és meghaladta a 19 400 milliárd forintot. A vállalati szektor kötelezettségeinek csak kis részét teszik ki a pénzügyi cégekkel szembeni tartozások, a kötelezettségek több mint a fele a külfölddel szemben áll fenn – ezek lehetnek az anyacégek –, és a cégek csaknem 6700 milliárd forinttal tartoznak az államháztartásnak is – ezek lehetnek adók és járulékok –, emellett a háztartásokkal szemben is fennáll nemzetgazdasági szinten több mint 16 500 milliárd forintnyi kötelezettségük.